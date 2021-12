“Ómicron” y otras películas que se adelantaron a la variante

Cultura

Cuando estalló la pandemia no era extraño ver títulos de películas o creaciones que, de alguna manera, anticipaban lo que estaba ocurriendo. Era el caso de “Contagio” (2011), cinta que, quizá, fue el mayor ejemplo de una ficción que se adelantó a la realidad: varias personas comienzan a mostrar los mismos síntomas y surge una pandemia global, por lo que la medicina intenta frenarlo mientras la sociedad comienza a colapsar. Ahora, tras varios meses de sufrimiento y conocimiento del Covid-19, las variantes continúan surgiendo, así como también existen filmes que ya nos hablaban de esta evolución. Recientemente, no paramos de escuchar hablar sobre Ómicron, la nueva variante del virus, y existe una cinta titulada con el mismo nombre y que no tardó en hacerse viral. “Ómicron” es una comedia italiana de ciencia ficción que se estrenó en 1963 y que está dirigida por Ugo Gregoretti.

La cinta es una parodia de la sociedad capitalista, sobre un extraterrestre que vive en el cuerpo de un terrícola para aprender sobre nuestro planeta, a modo de adelanto para una invasión. Si bien en las redes sociales hubo confusiones, pues se extendió la “fake new” de que la cinta se titulaba “La variante Omicron”, la de Gregoretti sí existe, con un argumento muy similar a la serie “Resident Alien”. Protagonizada por Renato Salvatori, Mara Carisi o Gaetano Quartararo, obtuvo una nominación al León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Cartel de la cinta italiana "Ómicron" FOTO: Imdb

Pero, curiosamente, no es la única película que se ha adelantado a la variante que ahora amenaza la incidencia del virus, pues también existió “The visitor from Planet Omicron” (2013), cinta que también trata sobre lo extraterrestre. Esta vez, uno que viaja en moto y que porta, coincidencia mayor, un virus mortal que amenaza a la Tierra. Asimismo, “Omicron” aparece en la icónica serie “Futurama”, en la que, de nuevo, varios alienígenas proceden de un planeta de este nombre. Así como un mediometraje de ciencia ficción llamado “Project Omicron” también presenta una gran coincidencia con lo que ahora vivimos.

No obstante, no todo responde al azar ni a la casualidad, pues el nombre tiene una gran relación histórica del alfabeto griego con la ciencia y, por tanto, con la ciencia ficción cinematográfica. Y es que el virus se ha nombrado así para continuar con la serie de nombres que comienzan con letras del alfabeto griego: pasamos de las variantes Alfa y Delta a la Ómicron.