Así será la primera película de Víctor Erice en 30 años

Durante este tiempo, no ha sentido mayor necesidad que la de dedicarse su talento a sí mismo, a su vida y sus propios intereses. Ahora, parece que estos vuelven a despertar el atractivo de ser compartidos, pues Víctor Erice por fin anuncia una nueva película. El director vasco ha anunciado, después de 30 años sin tocar este género, un largometraje que rodará en 2023. Se tratará de “Cerrar los ojos”, película de ficción que irá de la mano de las productoras Pecado Films y Tándem Films.

El proyecto, que comenzó hace poco de la mano principalmente de Erice, va a rodarse mayoritariamente en Andalucía, con localizaciones principalmente en Málaga, Sevilla y Granada, aunque no han trascendido los detalles de la película del autor de “El espíritu de la colmena” (1973) y “El sur” (1983). José Alba, productor de Pecado Films ha explicado a EFE que se trata de un “honor” que el veterano director vasco (Carranza, Vizcaya 1940), se haya fijado en su productora para hacer este trabajo, y ha reconocido que el anuncio de este proyecto le ha pillado “de sorpresa”, puesto que no tenían intención de darlo a conocer hasta “más tarde”.

Con esto, no se ha querido desvelar aún el argumento del largometraje, ya que se lleva con absoluta confidencialidad por expreso deseo del director, pero ha advertido de que se trata de una película de ficción y no de un documental como el último trabajo del director vasco, con el que homenajeó al artista Antonio López. El malagueño Alba, productor de “Gernika” y “Viaje al cuarto de una madre”, admite que se va a tratar de una película “que recoge la esencia” del cine de Erice, ha insistido en que el proyecto está aún en una fase “muy inicial”, y que “aún no podemos dar más detalles” del filme.

“Cerrar los ojos” es uno de los 29 proyectos que Canal Sur coproducirá dentro de una convocatoria en la que la radiotelevisión pública andaluza apuesta por cineastas veteranos y noveles, por la diversidad y las mujeres realizadoras y en la que invertirá 2,4 millones de euros. Canal Sur quiere dar de esta forma un nuevo paso en su compromiso de impulso y apoyo a la industria audiovisual de la comunidad con esta primera convocatoria pública de 2022 para la coproducción.