La NASA desvía un asteroide y las redes se acuerdan de Bruce Willis: “Ya no tendremos que sacrificarle”

La NASA ha llevado a cabo con éxito la primera misión espacial de defensa de la Tierra desviando un asteroide (que no se dirigía contra nuestro planeta) con éxito para evitar situaciones de riesgo en el futuro, de las que se ha ocupado con mucha intensidad la ficción. En concreto, la nave espacial DART (dardo, en inglés) ha impactado contra el asteroide Dimorphos en una operación que se ha desarrollado durante 7 años y en la que se han invertido más de 300 millones de dólares, que ha conseguido su objetivo a la perfección: desviar (no destruir) el curso del meteorito en un ensayo que podría salvarnos a todos. Pero las redes recuerdan que los humanos ya lo habíamos conseguido hace bastantes años: fue en 1998 y le costó muy caro a Bruce Willis o más bien a su personaje. Se llamaba “Armaggedon” y los espectadores no lo olvidan.

En aquella película, dirigida por Michael Bay y producida por Jerry Bruckheimer, Bruce Willis capitaneaba una misión de la NASA que recurre perforadores petrolíferos para detonar una explosión en el interior del asteroide que lo aleje de su curso hacia la Tierra. En la historia, Harry Stamper (Bruce Willis), protagonista y líder del equipo de perforadores, muere para salvar al planeta. Las redes se han acordado de su valentía y celebran que, si eso sucede, ya no tendremos que enviarle como sacrificio.

Ya no tenemos que enviar a morir a Bruce Willis al espacio



#DARTMission #nasa pic.twitter.com/PbC6L5Yhdu — Alfonso Sierra (@AlfonssoSierra) September 26, 2022

Incluso algunos perfiles de contenido científico bromeaban con el recuerdo de la película. El nombre del actor fue “trending topic” en España. El asteroide Dimorphos no está aislado, sino que orbita alrededor de Didymos, su “gemelo”. El primero tiene un diámetro de 160 metros (la NASA lo ha comparado en masa y tamaño con el Coliseo romano) y es bastante más que pequeño que el segundo, que cuenta con 780 metros. Se encuentran a 11 millones de kilómetros de la Tierra.

🚨 HOY CHOCAMOS CONTRA UN ASTEROIDE PARA DESVIAR SU ÓRBITA ☄️💥



La misión de la NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) es la primera misión de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un (futuro) asteroide potencialmente peligroso.



¡BRUCE WILLIS APPROVES! pic.twitter.com/xPSV0kEMs7 — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) September 26, 2022

Otros pensaban en los sentimientos de Bruce Willis.

Bruce Willis viendo el impacto del asteroiode después que tuviera que sacrificarse en armageddon #NASA pic.twitter.com/U9QPJfzBPC — Vanessa (@vanebeafari) September 26, 2022

Bruce Willis viendo cómo la #NASA pudo desviar un asteroide sin sacrificar absolutamente a nadie. #DARTMission #Dimorphos pic.twitter.com/YFs6bnUNd0 — C4B4LL3R0 3RR4NT3 (@_3RR4NT3_) September 27, 2022

Para muchos, el éxito de la NASA no es para tanto.