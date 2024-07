Icíar Bollaín opta a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián

Con "Yo soy Nevenka", Icíar Bollaín reivindica la figura de Nevenka y pide acabar con el silencio ante el acoso en su nueva película. Con este drama biográfico la actriz y directora española, que coescribió el guion junto a Isa Campo, será una de las candidatas a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Es el duodécimo largometraje como directora de Bollaín y está inspirada en el caso real de Nevenka Fernández, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada que consiguió, por primera vez en España, una condena a un político por acoso.

En su reparto figuran Mireia Oriol ("El arte de volver","'Les de L'hoquei") y Urko Olazabal (Premio Goya al mejor actor de reparto por "Maixabel"). Les acompañan Ricardo Gómez ("Cuéntame"), Carlos Serrano ("La ley del mar") y Lucía Veiga ("Rapa"), entre otros muchos actores que componen el elenco. La directora tuvo que vencer las dificultades de localización que se le interpusieron durante el rodaje. Según ha dicho, lo que más le impresiona de la historia de Nevenka es que "es la de un abuso que ocurría en parte a la vista de todos, en un contexto que lo permitía. Nevenka se enfrentó al hombre más poderoso de su ciudad, Ponferrada, en contra de la opinión de casi todos los que la rodeaban y de forma pública, algo épico hace 20 años. Y aunque ganó la batalla legal, se quedó sola, frente a una sociedad muy distinta a la de hoy, que le dio la espalda".

La directora competirá en el Festival con Pilar Palomero, Albert Serra y el debutante Pedro Martín-Calero, que llevarán sus nuevas películas a la sección oficial de este certamen,que celebrará su 72 edición del próximo 20 al 28 de septiembre.

Así lo ha anunciado el director del certamen, José Luis Rebordinos, en un acto celebrado en la Academia de Cine en Madrid donde se han dado a conocer la mayor parte de los títulos de películas españolas que tendrán presencia en el festival. Pilar Palomero abordará una historia de cuidados en un exmatrimonio en "Los destellos''. El cineasta Albert Serra estará con una cinta que aún no tiene título definitivo -"La vida no vale nada" o "Tardes de soledad"- , una no ficción sobre la tauramoquia. Por su parte, Pedro Martín-Calero debutará con un guión de Isabel Peña y una historia de tres mujeres que se enfrentan a una misma amenaza en distintos momentos del tiempo.

La sección New Directors proyectará el estreno como director del músico C. Tangana, con su trabajo "La guitarra flamenca de Yeray Cortés". Asimismo, fuera de sección oficial habrá dos proyecciones especiales: "La virgen roja", la nueva película de Paula Ortiz y "Yo, adicto", de Javier Giner. También estará la serie "Querer", de Alauda Ruiz de Azúa.