Jonathan Majors vuelve a ser demandado por su ex novia por difamación y agresiones

La ex novia de Jonathan Majors, actor reconocido por sus papeles en películas de Disney y Marvel, lo demandó el martes por acusaciones civiles que incluyen asalto, agresión, difamación e imposición de angustia emocional, tres meses después de que el actor fuera condenado en un juicio penal por agredirla en la ciudad de Nueva York. Grace Jabbari, una bailarina británica de 31 años, presentó la demanda en un tribunal federal de Manhattan, alegando que Majors la sometió a una escalada de incidentes de abuso físico y verbal entre 2021 y 2023.

"La determinación de Grace Jabbari nunca ha flaqueado", dijo su abogada, Brittany Henderson, en un correo electrónico a The Associated Press. "Ha demostrado una enorme valentía en su búsqueda de responsabilidades. Esta acción arrojará luz sobre la verdad, aportándole la finalidad y la justicia que se merece." Majors, de 34 años, mantuvo su inocencia durante el proceso penal. Un jurado de Manhattan le declaró culpable en diciembre de un delito menor de agresión y de una infracción de acoso derivados de un enfrentamiento con Jabbari el mes de marzo anterior. También fue absuelto de otro cargo de agresión y de acoso con agravantes. La sentencia está fijada para el 8 de abril.

Jabbari dijo que Majors la atacó en un coche y la dejó con un dolor "insoportable"; sus abogados alegaron que Jabbari fue la agresora. Priya Chaudhry, abogada de Majors en la causa penal, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que la demanda "no es ninguna sorpresa". El Sr. Majors está preparando contrademandas contra la Sra. Jabbari". No dio más detalles. Otros abogados y un representante de Majors no devolvieron inmediatamente los mensajes.