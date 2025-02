Kate Winslet dirigirá su primera película, 'Goodbye June', un melodrama sobre hermanos separados

La actriz de 'Titanic' se prepara para ponerse detrás de la cámara. Kate Winslet se dispone a dirigir su ópera prima, 'Goodbye June', un drama familiar contemporáneo, según ha informado 'Screen Daily'. Para la ocasión, la actriz que interpreta a Rose Dewitt-Bukater contó con la colaboración de su hijo de 21 años, Joe Anders, quien escribió el guión.

'Goodbye June' se ambientará en la Inglaterra actual y seguirá a un grupo de hermanos obligados a reunirse de pronto. Kate Winslet, quien también coprodujo junto a Kate Solomon, protagonizará su propia película, cuyo rodaje está previsto para finales de este año en el Reino Unido y será distribuida por Netflix.

Otras estrellas que también estarán presentes incluyen a Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall y Helen Mirren.

Aunque Kate Winslet aún no ha producido ninguna película, ya ha estado muy involucrada en la preparación del biopic sobre el fotógrafo inglés Lee Miller, que se estrenará en octubre.

A sus 49 años, la actriz estadounidense ha protagonizado importantes producciones estadounidenses, entre ellas 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', 'The Reader', 'Revolutionary Road', 'The Holiday', 'Little Children', 'Divergente' y 'Avatar: The Way of Water'. Nominada cuatro veces a la categoría de mejor actriz en los Oscar, ganó esta estatuilla por primera vez en 2009 por su papel de Hanna Schmitz en 'The Reader'.