«Maxxxine», una sátira gore del Hollywood de los 80

Sexo, violencia, sangre y voladura de sesos, testículos y demás casquería. La cena de despedida del verano está servida con «Maxxxine», la película que estrena hoy en España el director Ti West. Pero todo lo que tiene de gore y sórdido –en demasía– lo salva la intención. Con este thriller psicosexual sin más color que el rojo de la sangre y el blanco de la cocaína, West cierra la trilogía que inició en 2022 con «X» y «Pearl». En esta última entrega, Maxine Minx (Mia Goth), una actriz porno que sobrevivió a una masacre en una granja de Texas, intenta labrarse una nueva vida en el Hollywood de los años 80. Y para dejar constancia de las dificultades que debe vencer, no escatima en detalles escabrosos.

Pisándole los talones, la joven lleva la lección que le enseñó su padre, un predicador que aparece en un flashback en blanco y negro: «No aceptaré una vida que no merezco». Con ese firme propósito, Maxine se muda a un Hollywood sórdido en el que los rockeros tratan de sacudirse la etiqueta satánica mientras la llamada Mayoría Moral clama al desierto con sus peroratas puritanas. Y como ocurre en todo «slasher», anda suelto un asesino, conocido como el Acosador Nocturno, que aterroriza a la ciudad con sus brutales ataques a jóvenes, casi todas aspirantes a actrices o personas del entorno de la protagonista.

Los amigos de Maxine están muriendo y dos detectives de homicidios (Bobby Cannavale y Michelle Monaghan) la persiguen para interrogarla. También le sigue los pasos un detective de Louisiana desastrado y con incisivos dorados. Al acecho y siempre a la sombra, el misterioso acosador con guantes negros. La joven heroína, herida y martirizada por los recuerdos traumáticos de su pasado, pero implacable en la persecución de su objetivo, consigue mantener la tensión y la empatía hasta el final de la película.

Ti West se encumbró como uno de los referentes más convincentes del género de terror en su debut en 2005, con «El cobertizo», atestado de criaturas sedientas de sangre que aterrorizan a dos hermanos en una noche de Halloween. Después de varios títulos similares, quiso centrarse en la televisión antes de iniciar su trilogía «X». Público y crítica confirmaron que la espera mereció la pena. La primera entrega, «X», era atrevida y aterradoramente divertida. «Pearl» resultó más meticulosa. Son tres historias vinculadas entre sí que transcurren en momentos diferentes y en todas ellas expone su audacia al impregnarlas con la estética y la esencia del pasado.

La primera se remonta a los años setenta, una década marcada por los problemas políticos y la inquietud social y sexual. Se estrenaron algunos de los títulos más icónicos, aterradores e inquietantes de la historia como «El exorcista», «Carrie» o «Halloween». La precuela de «X», «Pearl», se inspira en el melodrama tecnicolor de los años 50, cuando la industria cinematográfica empezó a dejar atrás el blanco y negro. Goth se pone en la piel de una mujer ingenua que ve convertidos sus sueños frustrados en una locura de la que parece no haber salido en «Maxxxine», si nos detenemos en la cita de Bette Davis que West coloca al principio de la cinta: «Hasta que no te conozcan en mi profesión como un monstruo, no eres una estrella». En este juego psicológico, el engendro más terrorífico no es el asesino, sino la propia ambición.

Juego de luces

Visualmente, «Maxxxine» parece un gran thriller de terror de Los Ángeles en 1985. Contribuye el uso magistral del color en la iluminación en imágenes como el letrero de neón de la pizzería que derrama luz roja en el callejón o el momento en el que la protagonista abre la puerta del apartamento para descubrir que le han dejado un paquete misterioso.

Sin embargo, no es una película de miedo al uso, ni era tampoco la idea de West, un cineasta que acostumbrar a escribir sus propias películas. El terror es el pretexto audaz para narrar su propia sátira mordaz del mundo del espectáculo y hacer un análisis casi antropológico del feminismo sórdido y la moral puritana de la era Reagan y su Chastity Bill, una ley para inculcar la castidad en la juventud y depurarla de cualquier ribete de promiscuidad. West consigue este efecto de una manera fluida, pero punzante, como ocurre cuando la bota de Maxine aplasta la colilla de su cigarrillo contra la estrella del Paseo de la Fama de Theda Bara, símbolo sexual del cine mudo. West subraya la fugacidad de esa condición de celebridad que Maxine busca tan desesperadamente.

Una banda sonora apetecible

Uno de los mayores aciertos de West es su autenticidad a la hora de recrear ese Hollywood Boulevard de los ochenta, con coches de la época, escaparates, vestuario y veinte piezas musicales que acentúan la atmósfera de una manera vívida. «Shellshock» de New Order suena, por ejemplo, en una de las secuencias culminantes que resulta ser onírica. A todo volumen se escucha también «Welcome to the Pleasuredome», del álbum debut de la agrupación británica Frankie Goes to Hollywood, publicado el 29 de octubre de 1984. O «Prisoner of Your Eyes» de Judas Priest, que ahoga los gritos de Maxine mientras intenta cruzar la barrera policial en una de las escenas más sobrecogedoras de la película. Ochentera es, por último, la canción «Bette Davis Eyes» de Kim Carnes, que acompaña a la protagonista en su camino final y sigue sonando en los créditos.

Es pronto para anticipar si la trilogía se convertirá en un referente de culto gore, pero los extrañamente adictos encontrarán una ración suficiente de sangre para revolver su estómago y de intriga humana para remover la mente.