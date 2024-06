Crítica de "Los vigilantes": Dakota Fanning, estás nominada ★★1/2

Dirección y guion: Ishana Shyamalan basada en una novela de A.M. Shine. Intérpretes: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett. Estados Unidos, 2024. Duración: 102 minutos. Terror.

Prescindan de los créditos iniciales o tápense los ojos: si al acabar la primera película como directora de Ishana Shyamalan (sí, la hija de), me dicen que es de su progenitor, yo voy y me lo creo totalmente. A pies juntillas, vamos, en lo bueno y lo malo. Y no porque sea el productor de la misma, ni porque la joven haya elegido el género del terror con supuesto trasfondo para su debut, sino porque la historia, la manera de narrarla, los trucos y virtudes parecen los empleados por el cineasta de «El sexto sentido» o «Múltiple». Pero si hasta la cinta trascurre en un bosque... Veamos la historia: Mina (encarnada por Dakota Fanning), que trabaja en una tienda que vende animales (qué políticamente incorrecta, Ishana) y arrastra el trauma de haber perdido a su madre siendo una niña, lo que intenta paliar de vez en cuando calzada con una peluca y saliendo a ligar con el primero que se le cruza en la barra de un bar mugriento (esta parte, la verdad, no sé qué aporta al personaje o la trama), se queda atrapada en un extenso bosque virgen lleno de misteriosos carteles sobre «puntos sin retorno» situado en el oeste de Irlanda, país donde están talando árboles milenarios de manera indiscriminada. Desesperada, y con un precioso loro a cuestas todo el filme que debía llevar a un zoológico, lo que oyen, encuentra refugio en extraña vivienda habitada por tres personas que tampoco se conocían previamente entre sí. La cosa es que están atrapados en una especie de horrible «GH» televisivo del que solo pueden salir de día para cazar algún ave para comer mientras que cada noche son observados a través de un cristal de esos que no dejan ver quién está del otro lado por misteriosas criaturas que parece únicamente buscan observarlas. La mujer mayor del grupo insiste como en una especie de mantra que deben respetar las normas para no morir en manos de estos monstruos, aunque Mina tiene claro desde un principio que quiere huir de allí a toda costa. La película resulta inquietante y entretiene lo suyo si obviamos las mencionadas y enredosas fullerías «made in Shyamalan». Porque, vamos a ver, ¿que no pueden abrir una trampilla estos seres legendarios y grandes como armarios empotrados? Hombre...

Lo mejor: el debut de Ishana Shyamalan resulta entretenido, pero «copia» a su padre una barbaridad

Lo peor: me pregunto si la protagonista no acabó hasta el gorro de cargar todo el tiempo con el loro