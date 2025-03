Dalia Negra: el "true crime" más mediático de Hollywood

«Las obsesiones son lo único que me importa. Lo que más me interesa es la perversión, que es el mal que me guía», dijo Patricia Highsmith en su diario de 1942. Entonces vivía en Nueva York, como guionista de cómics de superhéroes,, una cárcel, el ferroviario hacia Canadá y el canal de Hell Gate. Es decir, como dice su biógrafa Joan Schenkar en «Patricia Highsmith. El talento de Miss Highsmith» (Circe, 2010), en medio de unos puntos cardinales formados por «el Crimen, el Castigo, las Vías del Tren y el Infierno». De repente, la realidad que había enfrente era el escenario para los crímenes que mostraban los periódicos y aquellos ficticios que podían saltar a la realidad,Y es que la escritora texana dijo que veía un potencial asesino en cualquier tipo con el que nos tropezamos en la calle.