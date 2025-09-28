Ester Expósito, en la Comic Con: "Me encantaría interpretar a Catwoman"

Las actrices Ester Expósito, Elle Fanning y Belén Rueda se han subido este domingo al escenario principal de la San Diego Comic-Con Málaga para reivindicar el papel de la mujer en el cine fantástico y no han ocultado a que superheroína les gustaría interpretar, de Catwoman a Batgirl o Supergirl, respectivamente. Ha sido un panel ante un auditorio de 3.000 personas lleno al completo, en el que las tres actrices han subrayado la evolución de la mujer dentro del cine fantástico y las posibilidades que ofrece este género a la interpretación.

La estadounidense Elle Fanning, protagonista en "Predator: Badlands", ha señalado que el género fantástico permite llevar la imaginación “a capacidades infinitas” y, además, “sirve como escape para la gente”, que a veces va al cine para ver criaturas que nunca había conocido: “Es un género en el que todo es posible”. En ese sentido, Expósito ha querido acabar con los prejuicios que lo enmarcan en entretenimiento y ha explicado que, por ejemplo en el terror, el cine cuenta muchas cosas “por debajo de la sangre y la locura”. Es un género en el que se da la posibilidad de contar historias “que parece que no se pueden tocar”, con una “libertad absoluta” y “sin límites”, ha resaltado Belén Rueda.

Última jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga Jorge Zapata Agencia EFE

Fanning ha hablado sobre lo complicado de estas actuaciones, en las que las actrices quieren ser “igual de auténticas y reales”, aunque estén en un mundo de fantasía o en un escenario de terror. En ese trabajo hay “ira y emociones muy intensas y fuertes, que no siempre son fáciles de interpretar”, además de la preparación física, que también es necesaria.

“Te lo tienes que creer y hacerlo con tu máximo como actriz”, ha relatado Ester Expósito, quien ha avanzado que para el próximo año “puede que haga otra película de terror psicológico en España”. En sus proyectos futuros, Fanning se embarcará en "Los juegos del hambre", además de estrenar en breve la nueva de la saga "Predator".

Belén Rueda, que ha desvelado que Bayona le recomendó ver Alien cuando grabaron "El orfanato", empezará a grabar un thriller bajo la dirección de Sergio Sánchez. Entre las superheroínas favoritas que les gustaría interpretar, Catwoman para Esther Expósito, debido a su amor por los gatos, Batgirl para Fanning y Supergirl para Belén Rueda, por ese "poder" de controlar el tiempo, lo que evita "repetir errores".