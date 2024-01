El Festival de Canarias cumple 40 años

“Desde hace casi cuatro décadas, la práctica totalidad de figuras mundiales de la música han pasado por Canarias. Lo han hecho en el marco del Festival Internacional de Música, que cada invierno, desde el 11 de enero de 1985, convierte a las islas en el foco de la creación clásica”. Con estas palabras refería la dirección del festival canario, encabezada por Jorge Perdigón, la propuesta artística para 2024. Volverá a ocurrir en 2024, con la que será la 40ªedición del FIMC. Para celebrar tal acontecimiento, del 10 de enero al 9 de febrero, se reunirán en Canarias ocho grandes orquestas, solistas de prestigio y figuras de la dirección que, junto a los conciertos extraordinarios y la programación En Paralelo, llevarán durante un mes la música por las ocho islas en 20 escenarios. En total, 60 conciertos para una edición que, siguiendo la estela de estas cuatro décadas.

Titulada “40 años de leyendas”, la 40º edición del Festival Internacional de Música de Canarias se inaugurará con la Orquesta Filarmónica de Bergen dirigida por Andrew Davis en dos citas, los días 10 y 11 de enero, y junto a Alexandra Dovgan como solista; y se cerrará el 9 de febrero con la Filarmónica de La Scala de Milán, que ofrecerá también dos conciertos en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, con Myung-Whun Chung en el podio. Otras actuaciones de referencia son: la Orquesta Nacional de España y David Afkham (19 y 20 de enero); la primera visita de la directora mexicana Alondra de la Parra -con posible próxima titularidad-, que subirá al podio de la Sinfónica de Tenerife con un programa de obras del siglo XX (19 y 20 de enero); la interpretación de la Segunda Sinfonía de Mahler por la Filarmónica de Gran Canaria, el Coro Estatal de Lituania y Karel Mark Chichon (28 y 29 de enero); la Filarmónica de Londres, dirigida por Kristiina Poska, que ofrecerá el estreno de la obra encargada a Gustavo Díaz-Jerez (30 y 31 de enero) o el regreso de la Academy of St Martin in The Fields, 12 años después de su última participación. Kissin, Perianes, Orlinski, la Filarmónica de Cámara de Bremen son otras propuestas.

El Ensemble de cuerdas de la Filarmónica de Gran Canaria y Karel Mark Chichon asumirán el estreno absoluto de la partitura encargada al compositor lanzaroteño Samuel Aguilar (12, 14 y 15 de enero). El Ensemble de viento y percusión de la Sinfónica de Tenerife estrenará las piezas encargadas a la compositora canaria Irene Fariña (24 al 26 de enero). El Festival de Música de Canarias celebró su primera edición en 1985, justo el declarado "Año Europeo de la Música" en conmemoración a los tricentenarios de Bach, Haendel y Scarlatti- por iniciativa del entonces Presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra.

Desde entonces lo han dirigido con pleno acierto Rafaél Nebot, Juan Mendoza, Candelario Rodríguez, Nino Díaz y actualmente Jorge Perdigón, siempre bajo la mirada atenta de Guillermo García Alcalde, auténtico poder de todo tipo en las islas. Lamentablemente ya nos faltan Saavedra, Nebot y García Alcalde. Nació con un doble objetivo: enriquecer la oferta cultural de una región que conoció la ópera a través de las compañías que hacían escala en Canarias en su camino a Sudamérica y cuya temperatura sinfónica viene marcada por la más antigua sociedad filarmónica del país, la de Las Palmas, con más de ciento cincuenta años y de la que fue presidente Camille Saint-Saëns. Segundo objetivo era prestigiar culturalmente el nombre de Canarias de cara a un turismo de mayor nivel. Por el festival han pasado, a lo largo de sus veinte años de vida, nombres como Abbado, Muti, Giulini, Celibidache, Solti Barenboim, Colin Davis, Gardiner, Masur, Previn, Sawallisch, Neumann, Kraus, Domingo, Carreras, Rostropovich, Zimerman, Pogorelich, Pires, Ashkenazy, Stern, Lupu, Szeryng, etc.