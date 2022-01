¿Qué relación tenían Blasco Ibáñez, Alfonso XIII, Franco y la masonería?

Pena de cárcel

La temeridad de Blasco Ibáñez le hubiese podido costar una pena de entre seis y doce años de cárcel, pero Alfonso XIII le perdonó. En una carta al obispo de Coria, el monarca recapacitaba así, aludiendo al escritor tras leer su ofensivo folleto: «Estoy recibiendo protestas y manifestaciones de adhesión que me confortan y me animan. A mí nadie me preguntó si quería ser Rey. Aquí me colocaron y aquí tengo que seguir procurando hacer el bien, prescindiendo de las flaquezas que algunas veces sienten los hombres a quienes todos habíamos admirado antes, porque, indudablemente, no son ellos los que tienen la culpa…».

¿Fue el espíritu altruista y abnegado de Alfonso XIII el que hizo posible la anulación del proceso judicial contra el difamador republicano? El 20 de enero de 1925, cuando en la Cámara francesa el presidente del Gobierno, monsieur Herriot, anunció el real gesto, los diputados aplaudieron calurosamente.