¿Están las pirámides de Egipto alineadas con las estrellas?

La cuestión sobre si las pirámides de Egipto están alineadas con las estrellas ha sido utilizada en tantas ocasiones que muchos fanáticos del Antiguo Egipto simplemente la aceptan como cierta. Y aunque parece plausible, ya que los antiguos egipcios seguían de cerca el cielo nocturno, estudiando las constelaciones y usando el movimiento de las estrellas para tomar decisiones sobre cuándo plantar cultivos y cuándo cosechar. Ha habido un largo debate sobre si las pirámides están realmente alineadas con un conjunto particular de estrellas.

A lo largo de la historia, los investigadores han propuesto un puñado de posibles alineaciones celestiales para las pirámides, especialmente para las Pirámides de Giza, el emblemático lugar a las afueras de la ciudad del Cairo que incluye la Gran Esfinge y tres pirámides: la Pirámide de Menkaure, la Pirámide de Khafre y la Gran Pirámide de Giza. Pero las pirámides se construyeron alrededor del 2500 a.C., durante un período llamado el Antiguo Reino del Antiguo Egipto. Entonces, cualquier alineación que tengan con el cielo nocturno tendría que coincidir con el aspecto que tenían los cielos hace unos 4.500 años.

“El misterio de Orión”

Las pirámides de Egipto

Las teorías sobre la conexión de las pirámides con las estrellas se remontan varias décadas en el pasado. Pero, en la década de 1980, un investigador llamado Robert Bauval señaló que existían similitudes entre el diseño de las tres Pirámides de Giza y la separación relativa entre las tres estrellas del Cinturón de Orión en la constelación de Orión.

La idea se generalizó gracias al éxito de ventas del “New York Times” de 1995 de Bauval, “El misterio de Orión”, que generalizó la idea de que “las pirámides fueron creadas para servir como puerta de entrada a las estrellas”. Bauval afirmó que la constelación de Orión regía la construcción de todas las pirámides. Su idea llegó a conocerse como la “teoría de la correlación de Orión”. No obstante, hoy en día se considera una idea marginal porque no existe evidencia física que pruebe una correlación intencional. Además, no hay nada en los textos egipcios que indique que las pirámides fueron diseñadas intencionalmente de esa manera. En cambio, los críticos dicen que los creyentes están sucumbiendo a la pareidolia, la tendencia humana a ver formas, patrones y significado en los objetos, incluso cuando no existe un patrón.

Las tres pirámides tampoco se planearon todas a la vez. La Pirámide de Menkaure, que es mucho más pequeña y se encuentra un poco más lejos, parece haber sido una ocurrencia tardía, según los principales investigadores. Por tanto, es razonable pensar que las distancias entre los monumentos no tenían conexión con el espacio entre las tres estrellas del Cinturón de Orión. O, al menos, ninguna conexión intencional con las estrellas. Además de la falta de pruebas, la “teoría de la correlación de Orión” suele llamar la atención porque a menudo viene acompañada de otras afirmaciones inusuales. Las personas que defienden la idea con más pasión suelen ser las que también defienden las historias de alienígenas y culturas tecnológicamente avanzadas.

Los misteriosos pozos

Ubicación de la cámara secreta en el interior de la pirámide /ScanPyramids mission/Science

La “teoría de la correlación de Orión” surgió de las interpretaciones de los investigadores de dos misteriosos pozos descubiertos en la Gran Pirámide de Giza. Estos pozos se extienden desde la llamada “Cámara del Rey” hacia las paredes de la pirámide. Algunos expertos han sugerido que son pozos de aire. Pero no está claro por qué los muertos necesitarían acceso al oxígeno. Otros investigadores, sin embargo, creen que estos túneles sirvieron como “caminos hacia el cielo”. Y en la década de 1960, un grupo de egiptólogos sugirió que en realidad se trataba de ejes estelares, construidos para señalar estrellas y constelaciones importantes. Dos investigadores, Virginia Trimble y Alexander Badawy, descubrieron que uno de los ejes parece apuntar en la dirección donde habría estado la estrella polar cuando se construyeron las pirámides. El otro eje, generalmente, apunta hacia el Cinturón de Orión. También se sabía que estas dos secciones del cielo eran importantes en la mitología del Antiguo Egipto. Las estrellas polares, incluida la estrella polar, eran conocidas como “estrellas imperecederas” o “las indestructibles”. Los egipcios vincularon estas estrellas inquebrantables con sus creencias sobre el más allá y pensaron que sus faraones fallecidos se unirían a ellos allí. “Yo cruzaré a ese lado en el que están las estrellas imperecederas, para estar entre ellas”, dice un pasaje. De manera similar, Orión también fue importante para la cultura egipcia antigua porque sus estrellas representaban a Sah, el padre de los dioses egipcios.

Sin embargo, los ejes probablemente no habrían sido útiles para observar estos objetos. Estaban orientados toscamente, con secciones horizontales y grandes piedras bloqueando su salida. Pero a pesar de varios intentos de exploración de estos pozos, el misterio de su verdadero propósito ha persistido durante más de medio siglo.

Exploración reciente

El Cairo es una parada obligada por la Necrópolis de Menfis, capital del imperio antiguo de Egipto, con las pirámides de Guiza y la majestuosa esfinge FOTO: Dreamstime La Razón

En 2020, investigadores de la Universidad de Leeds en el Reino Unido anunciaron que habían desarrollado un pequeño robot en un intento de resolver el propósito de los ejes de una vez por todas. El robot navegó con éxito a través de los 60 metros de uno de los pozos, recopilando nueve horas de video en el camino. Pero les esperaba una sorpresa al final del diminuto túnel. El robot pudo hacer pasar una cámara más allá de la piedra colocada intencionalmente que bloqueaba el pozo, lo que le permitió descubrir una pequeña cámara con elaborados símbolos dibujados en el suelo. Pero más allá de eso, había una segunda piedra que el robot no podía esquivar. “Dada la obra de arte, es probable que el eje haya tenido un propósito mayor que actuar como una salida de aire”, dijo Rob Richardson, profesor de robótica en la Universidad de Leeds y líder técnico del proyecto, en el anuncio inicial del descubrimiento. “Lo que hay más allá de esa segunda piedra, al final del pozo, es una pregunta que sigue sin respuesta. El misterio de la Gran Pirámide continúa”. Finalmente, el equipo interrumpió su proyecto en Egipto después de que crecieran las tensiones dentro del país.

Otras teorías

Gran Esfinge de Guiza. Tras ella puede apreciarse la pirámide de Keops. FOTO: Makalu pixabay

Más allá de los ejes, existen otras posibles alineaciones a considerar. Por ejemplo, la puesta de sol en el solsticio de invierno cae sobre la Pirámide de Menkaure vista desde la Gran Esfinge de Giza. Y las esquinas de la Gran Pirámide de Giza también se alinean con las direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. Los investigadores han pasado años tratando de entender cómo los constructores pudieron alinear la pirámide con tanta precisión y la mayoría acepta que los ingenieros antiguos usaron el movimiento del Sol. Entonces, está claro que las pirámides tienen un significado celestial y que fueron construidas con el dominio del cielo en mente. Esas ideas no son para nada controvertidas. La controversia surge de la idea de que cada una de las tres pirámides se colocó y orientó específicamente para representar el Cinturón de Orión. Si observamos la superposición de Bauval respecto a la ubicación de las pirámides y las estrellas del Cinturón de Orión, definitivamente podemos ver las similitudes, sin embargo, la alineación no es perfecta. Además, las estrellas en el Cinturón de Orión se han movido desde que se construyeron las pirámides, por lo que sus posiciones relativas habrían sido diferentes en ese entonces.