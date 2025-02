Javier Sierra, el arte del misterio

Todos los libros tienen detrás una historia. La de este comenzó hace ya mucho tiempo en el Museo del Prado , justo delante de «La perla», una Sagrada Familia de extrema delicadeza firmada por Rafael en el distante año de 1518. El cuadro propició el encuentro de un joven Javier Sierra con un hombre, del que nunca llegó a conocer su nombre, que, sin ningún motivo, solo por pura generosidad o, probablemente, por su amor al conocimiento y su difusión, le brindó las claves de ese cuadro y le dio, también, las enseñanzas necesarias para que aprendiera a mirar las obras de arte que contemplaban en la pinacoteca madrileña. «para que puedas encontrar el conocimiento que deseas aprender. No es solo el que sabe, es el que te ayuda a llegar a donde quieres ir», comenta el escritor. Después de casi cinco años de ausencia, el novelista regresa con «El plan maestro» (Planeta), una obra que, admite, proviene de «una cicatriz emocional», del encuentro casual «con esa persona me deslumbró me enseñó a mirar el arte y reconoce parte de sus códigos. Después de ese día, no volvería a verla nunca más, a pesar de mis frecuentes paseos por el museo. Esa búsqueda del maestro se convirtió en nostalgia con el transcurrir del tiempo y este es precisamente uno de los principales motores de la literatura y de la vida. La ausencia de ese maestro ha sido el motor de arranque de este libro». Sierra remata su comentario con una reflexión oportuna: «Está en contacto con los dioses instructores de todas las culturas antiguas que actúan así. Este paralelismo me rondó de manera constante y quise aterrizarlo en una historia. He relacionado un viejo y persistente mito con lo que me ocurrió».