Juan Margallo, la cara más entrañable del teatro independiente

Nacido en Cáceres en 1940, hijo de un militar y una maestra, Margallo, haciendo trabajos tan curiosos como el de mago, con el pseudónimo de Margus, o el de bufón, contando chistes o imitando a personajes populares bajo el nombre artístico de Margarito. No tenía vocación para los estudios y soñaba con la interpretación como única perspectiva de futuro. Fue así como se vino a Madrid para intentar ingresar en la Escuela de Arte Dramático. Aunque la prueba no resultó del todo exitosa, por su marcado acento extremeño, los examinadores advirtieron su potencial y le animaron a presentarse, mejor preparado, en la siguiente convocatoria. Obtuvo entonces la plaza e inició unos estudios que no concluiría hasta 30 años después, ya que. Eso ocurrió en 1962, con "La loca de Chaillot", una obra de Jean Giraudoux dirigida por José Luis Alonso en la que apenas tenía dos frases, pero donde pudo ya coincidir con actores de la talla de José Bódalo, Alfredo Landa , Antonio Ferrandis, Julieta Serrano, Agustín González o Amelia de la Torre. Decidido a seguir formándose, después de haber incorporado algunos personajes muy secundarios con grandes directores como José Tamayo , ingresó por esos años en el Teatro Estudio de Madrid, rebautizado poco después como Teatro Estudio Independiente (TEI),que acabarían siendo, con el paso del tiempo, reputados profesionales.