Esta es la fórmula para escribir un bestseller

Escribir un libro y conseguir colocarlo en la lista de los más vendidos no es una cuestión de calidad. Algunos son realmente malos, pero el público es soberano.¿Qué convierte a un libro en un superventas? Si nos detenemos en alguno de ellos, veremos que no existe una fórmula universal. Pueden tener una buena trama, una prosa atractiva, un repertorio de consejos, datos prácticos… Lo que sí suelen compartir es una estupenda campaña de mercadotecnia que potencia su valor aprovechando una oportunidad o satisfaciendo las necesidades de un mercado objetivo.

En este momento quien mejor nos puede asesorar es la escritora británica Elizabeth Day, autora de nueve libros y presentadora del podcast que lleva por nombre "Cómo fallar". Paradójico. Después de mostrar a sus oyentes el camino del fracaso, ahora les invita a hacer el camino inverso y usa su podcast para ayudar a los escritores debutantes. No está sola. En su primera entrega, cuenta con la escritora jamaicana Sara Collins, la agente Nelle Andrew y la editora Sharmaine Lovegrove. Todas ellas comparten sus experiencias en el mundo editorial y dan alguna orientación a los aspirantes a escritores.

La idea de Day surgió al observar un interés creciente de la gente por el mundo editorial y todo aquello que ocurre entre bastidores. "Quería un curso que te llevara de principio a fin, desde la idea hasta la publicación, con todos los aspectos de la industria representados: autor, agente, editor". Reconoce que es un momento complicado para los novelistas debutantes. Es difícil ganarse la confianza de los agentes y editores, abrumados por el exceso de novedades que llegan a sus manos. Y los libros que triunfan están tan consolidados en sus puestos que es difícil que se echen a un lado para dejar espacio a lo que está por llegar. Es raro que en las listas de los diez más vendidos se encuentre un libro debutante.

No todo es Jane Austen

Lovegrove, que dirige su propio sello, Dialogue Books, en Little, conoció a Day en 2017 en una cena en la que les unió su amor compartido por "Lemonade" de Beyoncé. Por su parte, Collins, otra de las autoras de Andrew, le había enviado a Day una prueba de su exitosa novela de 2019, "The Confessions of Frannie Langton". "Nos conocimos primero en el papel y nos enamoramos después", bromea Day en su podcast.

El grupo quiere que este proyecto sea accesible y sus referencias van desde "Peaky Blinders" hasta el reality show "El amor es ciego" o la película "Elegidos para el triunfo" . Day se sorprendió cuando Lovegrove admitió que nunca ha leído una novela de Jane Austen y que odia el "amor inglés" porque está cargado de represión. "El otro día estaba en algún lugar y nos estábamos confundiendo sobre si era Jane Austen o la otra", dice refiriéndose a Jane Eyre.

Peaky Blinders larazon

Collins recuerda que la narrativa se puede encontrar en muchos lugares. "Muchas veces he asistido a clases magistrales y todo es muy intelectual", advierte. Está claro que cada una o tiene diferente visión de cómo escribir un bestseller. Andrew apuesta por el "mundo esotérico", mientras Lovegrove reconocer que no puede prometer que revelará la fórmula secreta para un bestseller: "Si todos supiéramos cómo hacer eso, eso sería todo lo que estaríamos haciendo todo el día". Lo que sí puede hacer es explicar, desde su trayectoria profesioal, "qué buscan los agentes y editores, qué es el personaje y qué es la trama".

La novelista Jane Austen nació en Steventon, al sur de Inglaterra, en diciembre de 1775 archivo

Collins ofrece compañía. "Escribir es un proceso muy solitario", dice. "Lo que obtienes es la sensación de que alguien más ha estado en esas trincheras. Te tomaremos la mano metafóricamente. Cuando estás escribiendo una novela, necesitas formas de engañarte a ti mismo para pensar que no es la peor experiencia que hayas tenido".

¿Cómo se debe entonces escribir un libro?

Lovegrove tiene una receta básica para toda novela: "narrativa, historia, trama, personajes, género..." Y añade que el sentimiento clave es la compulsión de escribir. Andrew está de acuerdo. "El peor autor es el que busca la gloria, alguien que se pregunta cómo se escribe un bestseller. Hay formas más fáciles de ganar dinero. Yo no lo hago porque quiera ser rico, aunque me encanta el dinero. Soy agente. Lo hago porque los libros me salvaron la vida cuando estaba creciendo y me conmovieron de una manera que ninguna otra cosa lo hizo". Tiene claro que la diferencia entre la gente que está en la estantería y la que no está es la perseverancia y la novedad.

La primera edición en castellano de «Don Quijote de la Mancha» con ilustraciones, publicada en Bruselas en 1662 larazon

Collins es muy consciente de los posibles peligros. Uno de los grandes retos, en su opinión, es que los escritores piensan que sus novelas son ejercicios de creatividad, pero luego tienen que someter el libro "a una cadena de montaje de comercialismo". Además, cree que existe una falsa suposición de que las novelas de autoras son autobiográficas. "Es una forma de devaluar la obra al suponer que son solo las entradas del diario de alguien reunidas y empaquetadas como una novela", añade. "La forma en que lo hago como autora es apropiándome de ello". Sin embargo, a veces resulta incómodo el marketing. "Te piden que te vendas a ti mismo junto con el libro, que abras tu vida personal y cuentes algún tipo de historia de sufrimiento", se queja. "No creo que a los hombres se les pida hacer esto".

Después de escucharlas, Elizabeth Day desearía que este podcast hubiera existido cuando escribió sus primeras novelas, especialmente la segunda, "Home Fires", que considera una gran decepción. Sus ventas no llegaron a los 2.000 ejemplares.