García Márquez, Lorca y Murakami prohibidos en las escuelas de Florida (EE.UU.)

Las escuelas del condado de Florida de Orange han retirado de las aulas un total de 673 títulos durante 2023, entre los que figuran títulos de Gabriel García Márquez como "El amor en los tiempos del cólera" (1985) y "Crónica de una muerte anunciada" (1981) o de Isabel Allende, como son "La casa de los espíritus" (1982) y "Más allá del invierno" (2017), que en ambos casos abordan asuntos relacionados con la sexualidad. Esta medida se debe a la ley estatal HB 1467, promovida y promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien es también aspirante a la carrera presidencial por el partido. La norma, que entró en vigor en julio de 2022, limita en las aulas de las escuelas obras literarias que tengan alusiones sexuales o LGBTQ.

Entre las novelas que ya no están en las aulas se incluyen "La maravillosa vida breve de Óscar Wao" (2007), del autor de origen dominicano Junot Díaz y ganadora del premio Pulitzer de novela, también figura en la lista, que además incluye clásicos de la literatura universal como "Madame Bovary", de Gustave Flaubert, y "La casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca.

"Esta es otra consecuencia desastrosa de las desastrosas políticas educativas de Florida", declaró días atrás al diario local Orlando Sentinel la experta Kasey Meehan, directora de la iniciativa Libertad de lectura en Estados Unidos de PEN America, quien agregó que hay alarma "por la magnitud y escala de la censura tras la implementación de esta ley".

Un reciente reporte de la organización PEN America reflejó que en el año académico 2022-2023 se produjeron en total 3.362 casos de vetos de libros en las escuelas públicas del país, cifra que supone un incremento del 33 % respecto al periodo anterior. De ese total, 1.406 casos, es decir un 40 %, correspondieron a distritos escolares de Florida, que de esta forma encabeza la lista de estados con el mayor número de censuras de libros en centros educativos

La escritora chilena Isabel Allende manifestó su oposición "absoluta" a la prohibición de libros, tras la inclusión de dos novelas suyas en una lista de 673 obras literarias retiradas este año de las aulas escolares de un condado de Florida, en el sur de Estados Unidos. "Es vergonzoso y peligroso en una democracia", alertó la autora en una declaración escrita enviada a EFE.

"Esta medida tendrá el efecto contrario al deseado por el gobernador, ya que basta que algo se les prohíba a los jóvenes para que quieran leerlo", aseveró la escritora, quien reside en Estados Unidos. La chilena recalcó en su declaración que no es la única autora censurada en el sur de EEUU, ni tampoco la primera vez que la vetan en las escuelas. "Ya me sucedió hace algunos años en Carolina del Norte, donde prohibieron ''La Casa de los Espíritus'', pero un grupo de maestros defendió el libro ante la Junta de Educación del estado (Board of Education) y lo reinstalaron", recordó Allende.