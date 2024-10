"Grito hacia Roma", el actual poema de Lorca traducido a 27 lenguas indígenas mexicanas

El Instituto Cervantes de Nueva York presentó este jueves la traducción a 27 lenguas indígenas mexicanas de "Grito hacia Roma", uno de los poemas que Federico García Lorca escribió durante su estancia en la Gran Manzana y que por su carácter reivindicativo resuena en gran medida en el contexto actual. La idea de traducir este poema, que el autor granadino escribió desde el edificio Chrysler -uno de los rascacielos más reconocibles de Nueva York- fue de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que escogió a 27 traductores para llevar a cabo este trabajo, en el que también participó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el acto de celebrado este jueves estuvieron presentes dos de las escritoras implicadas en la traducción de esta poesía: Natalia Toledo, que leyó al público la pieza en zapoteco -una lengua hablada sobre todo en la ciudad de Oaxaca- y Margarita León, que recitó las palabras de Lorca en lengua otomí. García Montero también asistió a la presentación y le puso su voz a las palabras de Lorca en castellano, no sin antes subrayar que estas pueden extrapolarse fácilmente al contexto actual, marcado por los conflictos bélicos al igual que cuando se escribió, unos años antes de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial.

"Me parece muy significativo que en el mundo de hoy, donde los protagonistas son las guerras, donde la ciencia y la técnica están sometidas al mercado y no al servicio de la dignidad humana y donde predomina la deshumanización, se traduzca este poema para defender los vínculos humanos y los derechos de la democracia", expresó. El escritor también hizo hincapié en la unión entre Latinoamérica y España no solo a través del idioma sino del "respeto en la diversidad".

Por su parte, la escritora mexicana Socorro Venegas, responsable editorial de la UNAM, reivindicó la poesía como "el mejor puente" entre México y España y como una forma de defender la diversidad lingüística "en un sentido pleno".

La historia detrás de "Grito hacia Roma"

Luis García Montero, también originario de Granada, contó hoy que Federico García Lorca se trasladó a Nueva York, entre otras razones, porque mantenía una relación sentimental con otro hombre "que estaba empezando a ser escandalosa en Madrid", lo que hizo que su familia le aconsejara dejar temporalmente la capital española. Es esta decisión la que posteriormente llevaría a Lorca a escribir "Poeta en Nueva York", una de sus obras más reconocidas, en la que indaga en los problemas estructurales y los aspectos más decepcionantes de la ciudad, como el racismo o el individualismo de sus habitantes.

En concreto, "Grito hacia Roma" es una protesta contra el autoritarismo que nace del momento en que el Papa de aquella época, Pío XI, firma un acuerdo de colaboración con el dictador italiano Benito Mussolini. "A Lorca le afectó una identidad pervertida de la iglesia católica, porque la religión cristiana se podía vivir en nombre de ese Jesús que se sacrifica por amor, o como un aparato católico capaz de pactar con el fascismo para justificar las dinámicas autoritarias de las primeras décadas del siglo XX", expresó García Montero.

El acto del Cervantes tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en Nueva York hasta el 12 de octubre y que reivindica la literatura escrita en español; en concreto, el homenaje a Lorca continuaba hoy en una velada para recordar al "poeta en Nueva York".