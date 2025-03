Los libreros de Córdoba, divididos respecto a vender o no el libro sobre Bretón

muchos libreros que, sin leerlo, aseguran rotundamente que no pondrán a la venta ningún ejemplar de la obra en sus respectivos comercios. Es una medida censora que se está dando a nivel nacional, en librerías de todos los puntos de España, y, por supuesto, también en Córdoba, ciudad de donde es Bretón y donde asesinó a sus hijos. Pese a que el libro de Luisgé Martín 'El odio' (Anagrama), fruto de tres años de conversaciones con el parricida José Bretón , no haya visto la luz todavía, aunque estaba previsto en un principio que se publicase ayer, ya hayningún ejemplar de la obra en sus respectivos comercios. Es una medida censora que se está dando a nivel nacional, en librerías de todos los puntos de España, y, por supuesto, también en Córdoba, ciudad de donde es Bretón y donde asesinó a sus hijos.

De hecho, en la ciudad califal, como pasa con el Guadalquivir que la atraviesa, los libreros cordobeses se dividen en dos, a un lado y a otro del dilema, entre quienes rotundamente no venderán en 'El odio' y entre los que sí.

Así, el presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, ha avanzado que él, a nivel "personal", ha decidido no poner a la venta en su establecimiento el libro de Anagrama.

Duval ha aclarado que esta es su postura, no la de la asociación a la que representa, ya que sus integrantes están divididos, "mitad y mitad". Así, los hay que están a favor de facilitar el libro a los clientes que se lo pidan, aunque sin promocionarlo, ni colocarlo en sus escaparates, y también están quienes, como el propio Duval, prefieren no dar siquiera esa opción de compra del libro a sus clientes.

A este respecto, el presidente de los libreros ha explicado que "es que es una decisión muy personal. Porque yo entiendo la postura de algunos compañeros, que lo que dicen es que la libertad de expresión está ahí, que cada uno puede publicar lo que quiera", algo que Duval, de forma general, también apoya, y que, "al final, la última decisión" corresponda "al lector".

Mientras que "la otra posición", que defienden otros asociados de Aplico, es que "el libro no debe salir ni siquiera a la venta", de forma que estos libreros "no lo van a poner a la venta, no lo van a difundir y no lo van a vender, ni aunque sea por pedido", para así "respetar" a Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por Bretón, y también a los "abuelos y tíos cordobeses" de los menores.

Con ello coincide Duval, quien ha afirmado que no está de acuerdo con venderlo, opinando que "es muy pronto" y que ahora "no es el momento", que quizás lo fuera "en un futuro, pero es que ahora mismo creo que se le haría más daño a la familia, al derecho de la mujer, al derecho de esos niños que ya no están".