«Mujer, vida y libertad»: Heroínas sin capa ni velo

El día 16 de septiembre de 2022, Mahsa Amini salió a la calle con el yihab puesto. Para la policía de la moral (suena a una mezcla de «Los juegos del hambre» y «El cuento de la criada»), «mal puesto». Por ello recibió golpes, bofetadas, un ataque que le costó la vida. Hace poco más de dos meses, Armita Garavand ingresaba en un hospital por un «traumatismo cerebral» causado por la paliza que le propinó el mismo cuerpo de agentes iraníes por no llevar velo. «Mujer, vida y libertad» fue el lema bajo el que multitud de mujeres se movilizaron por las calles ante las injusticias sufridas por Amini y que aún están lejos de quedar erradicadas. Y este mismo es el título que recibe el nuevo libro de Marjane Satrapi. Vuelve la autora de «Persépolis» de la mano de Reservoir Books y con una nueva novela gráfica igual de intensa, de valiente y de necesaria a nivel de conciencia y justicia social.

A partir de la muerte de Amini y de la ola de protestas que se desataron a nivel internacional, esta obra propone al lector una visión más allá de dicho movimiento feminista sin precedentes. En estas páginas, la autora franco-iraní busca profundizar en la revolución, ahondar en sus porqués, explicar su dinámica y, ante todo, ser portavoz de todas aquellas mujeres que han sufrido, siguen sufriendo y lo seguirán haciendo. Para ello, Satrapi ha reunido a varios especialistas: el politólogo Farid Vahid, el reportero Jean-Pierre Perrin y el historiador Abbas Milani, a los que se suman diecisiete de los mejores talentos del cómic. Entre ellos figuran Paco Roca y Patricia Bolaños, ilustradores españoles que se han reunido con la Prensa para hablar sobre esta oportunidad y experiencia.

«Hacer llegar estas historias a la gente ayuda muchísimo a que se empiece a mirar a Irán de otra manera. Hay tantos conflictos en el mundo que parece que se van diluyendo rápidamente. Ya nadie se acuerda de Mahsa. Libros como este pueden ayudar a la concienciación y la solidaridad internacional», expresaba Bolaños. Asimismo, el ilustrador destaca que «nunca sabes hasta qué punto un libro puede cambiar las cosas. La ficción, y la no ficción como este caso, en películas, novelas o cómics son las herramientas que consiguen una mayor transformación. Los cambios sociales siempre vienen desde abajo hacia arriba». De esta forma, a estas heroínas sin capa, y con o sin velo, se le suma un discurso gráfico que propone «un ejercicio tremendo sobre cosas de las que personalmente no estaba al tanto. Vahid me ha documentado e informado sobre cómo funciona la sociedad iraní. Sus gestos, sus miradas», apunta la ilustradora, mientras que Roca valora que «contar con personas que de primera mano conocen la situación es necesario, y también lo es utilizar el cómic para otra cosa que no sea el puro entretenimiento», concluye.