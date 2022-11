Rosalía vive una noche de amor, gramófonos y censura

El de Jorge Drexler ha sido el gran nombre de la noche por lo sorpresivo de sus siete premios ante las fieras que tenía delante, pero no se puede obviar el papel de Rosalía en los Latin Grammy. Más que digno. La cantante se ha convertido así en una de las triunfadoras de la noche al hacerse con cuatro de los siete gramófonos a los que optaba, incluido uno de peso, el de mejor álbum del año. Además también se convirtió en protagonista con una de las actuaciones más importantes de la gala y por gritar a los cuatro vientos su amor por Raw Alejandro, al que no dudó en dedicar sus éxitos confesando que éstos son más especiales aun al poder celebrarlos con “el hombre de su vida”.

La cantante española regresará a casa con "exceso" de equipaje FOTO: ETIENNE LAURENT EFE

La “motomami” acaparaba las miradas a su paso por la alfombra roja, y no solo por su felicidad al lado de su novio, sino por su vistoso “look”, un vestido de Miu Miu and Anita Ko con transparencias, pedrería y una profunda abertura lateral con la que presumió de piernas. Además de su favorecedora media melena efecto wet, tampoco faltaron los labios en un llamativo rojo pasión y unas gafas de sol estilo retro. Y a su lado, orgulloso y sin poder ocultar lo enamorado que está, Raw Alejandro.

No fue el único diseño que lució Rosalía, ya que al sexy minivestido de charol negro que eligió para subirse al escenario y poner a todos en pie con su Motomami se unió otro vestido largo palabra de honor de lentejuelas doradas, con el que posó emocionada con sus cuatro Grammy:”Este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Fue duro, pero tiré para adelante, me llevó tres años hacerlo” confesaba una Rosalía emocionadísima.

Un reconocimiento muy especial que poco después dedicaba a través de sus redes sociales a Raw Alejandro, con una declaración de amor que demuestra lo importante que es para ella el cantante: “Muchas gracias por los grammys que de momento me ha concedido la Academia, pero este año es más especial que nunca porque lo estoy compartiendo con el amor de mi vida”.

Pero no todo fueron loas a la española. En mitad de sus actuaciones, la retransmisión silenciaba con pitidos varias palabras con contenido sexual “inapropiado” para el puritanismo “yankee”: concretamente, el “chingarte”, de Hentai, y “fuck la fama” y “fuck la faena”, en Despechá.

Buena noche al otro lado del charco para los intereses de Rosalía FOTO: ETIENNE LAURENT EFE

“A ver, Madonna ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Björk ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Lil’ Kim lo ha hecho antes que yo... Y por eso pensaba que no tenía por qué ser polémico”, dijo tras la actuación en la zona de prensa. “Pero mira, si una canción con una letra así todavía crea conversación, si que una mujer hable de eso se convierte en algo que la gente comenta, eso me demuestra que se tienen que seguir haciendo más canciones así”, explicó ante la ovación de los medios acreditados.