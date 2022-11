Michael Jackson, kriptonita de la cultura de la cancelación

Como se canta en «Beat it», «no one wants to be defeated»: «Nadie quiere ser derrotado». Y mucho menos cuando se ha cambiado la vida a miles de personas a través de creaciones revolucionarias e irrepetibles. Es por esto que Michael Jackson, fallecido en 2009, es inmortal. Su nombre no pasa de moda, y mucho menos sus canciones, que a cada año que pasa vuelven a sonar tantas veces como el anterior. Y ya no solo es eterno por su música –que no es poco–, pues también lo es por su capacidad de sobrevivir a todo escándalo. Por la prevalencia de su firma y éxito por encima de todo lo que se ha puesto en su contra, antes y después de morir. Podríamos decir que Michael Jackson se trata de la kriptonita de la cultura de la cancelación a todos sus niveles, pues presenta una resistencia inquebrantable. Ni la más cruda de las acusaciones ni la mayor alteración de la música pop han sido suficientes para dejar de conmemorar a Jackson, y este año con una razón más que consolidada, pues se celebran 40 años desde el lanzamiento del disco que cambió la historia de la música.

El 30 de noviembre de 1982, el artista enseñaba al mundo, de la mano de Epic Records, «Thriller», su sexto álbum de estudio y el que sacudió la música pop de la época desde las raíces soul y funk, así como sentó las bases del rumbo que tomarían tantos artistas a partir de entonces. Hace 40 años, sus seguidores escuchaban por primera vez canciones como «Wanna be startin’ something», «Baby be mine», «Billie Jean», «Beat it», «The girl is mine» –junto a Paul McCartney– o «Thriller». El concepto «moonwalk» se difundía hasta identificarse hoy plenamente con el artista, la tenebrosa carcajada de Vincent Price en «Thriller» dio la vuelta al mundo, y el paradigma de los videoclips de música avanzó enormemente gracias a la canción de los zombies. Jackson fue capaz, a través de nueve canciones, de reinventar los estándares de vídeo, escenografía y coreografía a través de una pionera e innovadora fusión entre sonido y arte visual. Y podría seguir: se alzó como el álbum más vendido de la historia de la música, superando las 100 millones de copias, y revolucionó el «mainstream», la industria musical y cultural y, en definitiva, la historia de la música del siglo XX.

Eterna insatisfacción

Así, y tres años después de que Jackson se removiese en su tumba con el estreno de «Leaving Wonderland», documental que continúa levantando todo tipo de teorías y sensaciones en contra y en pro del artista, su nombre vuelve a los titulares. Pero, esta vez, en forma de celebración, pues acaba de ver la luz «Thriller 40», una edición especial del icónico disco en tres formatos diferentes. Además de publicarse en vinilo con una portada alternativa, Sony también ha lanzado un doble CD con diez canciones inéditas, así como una versión digital con dichos temas y quince remixes, en los que artistas como Kanye West o will.i.am proponen sus interpretaciones de las canciones del álbum. Entre el material nuevo, figuran cortes completamente inéditos como «She’s trouble» o «What a lovely way to go», piezas que iban a ser incluidas en el álbum póstumo «Michael», así como «Carousel» o «The toy». Asimismo, una de las grandes novedades de esta reedición es la canción «Starlight», single que iba a dar nombre al álbum y que, con la misma melodía de «Thriller», trataba sobre el amor de Jackson por el cine y el mundo del espectáculo. La compuso Rod Temperton, y el estribillo decía «Starlight! Starlight sun», en lugar de «Thriller in the night». Se trataba de una versión más viva y luminosa que «Thriller», pero finalmente el insustituible Quincy Jones, productor de la música más valiosa del Rey del Pop, pidió que se cambiase el título de la canción, pues se decidió el nombre por el que ahora conocemos el disco. Y ahí nació la canción de «Thriller», con previa consulta a Jackson, decidiéndose que de «Starlight» no solo cambiaría el nombre, sino también se reescribiría por completo la letra, pasando de castaño a oscuro.

Michael Jackson lanzó "Thriller" el 30 de noviembre de 1982 FOTO: Sony

Todo este material que quedó fuera del álbum definitivo proviene de la eterna insatisfacción que siempre caracterizó al cantante, pues su difícil infancia ya le inculcó una autoexigencia que resultaría uno de sus mayores obstáculos. Jackson, a pesar de ya haber alcanzado el reconocimiento internacional con el lanzamiento del álbum anterior «Off the wall» (1979), en el que figuran temas como «Don’t stop ‘til you get enough» o «Get on the floor», no estaba convencido de estar haciendo las cosas bien. Llámenlo síndrome del impostor o como quieran, pero el hecho es que Jackson rompía moldes a la vez que se culpaba por no estar dando lo mejor de sí mismo. Por ello, en las arduas sesiones de estudio que vivieron Jackson y su equipo durante la creación de «Thriller», surgieron treinta canciones, de las que tuvieron que seleccionar las que finalmente entraron en el disco.

Pero esta reedición no es la única forma de homenajear el 40 cumpleaños de Thriller, pues el mismo día del aniversario se realizarán proyecciones exclusivas del documental «Thriller 40» en ocho ciudades del mundo, entre las que figura Madrid. Ocho pases únicos de un filme que trata en profundidad cómo se gestó y se grabó el álbum que catapultó a Jackson a la estratosfera del pop, así como analiza su repercusión hasta nuestros días. De esta forma, en el Cine Paz de Madrid, con reserva previa y aforo limitado, los seguidores podrán descubrir aún más los entresijos del proyecto. Por su parte, se producen exposiciones e inmersivas del universo «Thriller» en Dusseldorf y en Nueva York, así como múltiples fiestas.

Jackson conoció a Quincy Jones con doce años FOTO: ap. La Razón

Celebramos, por tanto, la larga vida de Michael Jackson, y en especial la creación de un disco icónico y eterno. Cabe recordar las palabras que Quincy Jones escribió en sus memorias: «Michael Jackson tiene un lugar propio en la historia del pop: es el número uno, por mucho que algunos digan que los Eagles han vendido más discos que él en EE UU, o que lo califiquen de personaje excéntrico. En ventas a nivel mundial, Michael es el más grande». Más allá de comportamientos, si algo es evidente es que Jackson fue un genio de la música, un innovador nato y poseedor de unas capacidades que resultan imposibles de repetir. Y así debe seguir siendo recordado: por todas las aportaciones que hizo al mundo de la música y por todo lo que le debemos en este sentido. Gracias, Michael, por nunca dejar que te derroten.