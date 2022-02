Michael Jackson tendrá una película biográfica, con el productor de “Bohemian Rhapsody”

Hemos conocido películas biográficas o documentales dedicados a The Beatles, Queen o Elton John, pero faltaba un nombre en la lista. Un artista histórico, cuya vida fue tan interesante como sus creaciones, y que por fin contará con su propio biopic. Michael Jackson ha contado con producciones en su nombre como “This is it” o “Leaving Neverland”, pero ninguno de estos filmes trataba de reflejar al músico en su lado más personal, desde más cerca que nunca. Ahora, la compañía Lions Gate Entertainment, responsable de cintas como “Los juegos del hambre” o “American Psycho”, ha tomado la esperada iniciativa: distribuirá una cinta biográfica del Rey del Pop, y será producida por Graham King (”Bohemian Rhapsody”), según “Variety”.

Una vez alcanzado un gran éxito en taquilla produciendo la impecable película que narra la vida de Freddie Mercury, King se embarca en un proyecto que llevará como título “Michael”. Asimismo, según la publicación citada, contará con la cooperación de los herederos del autor de “Thriller”, así como el guion del tres veces nominado al Oscar John Logan (”El último samurai”). No es la primera vez que King y Logan trabajaron juntos, pues colaboraron previamente con “El aviador”, cinta dirigida por Martin Scorsese.

Michael Jackson

“’Michael’ brindará al público un retrato profundo del hombre complicado en el que se convirtió el Rey del Pop. Dará vida a las actuaciones más icónicas de Jackson, ya que brinda una visión informada del proceso artístico y la vida personal del cantante”, explican desde Lions Gate en un comunicado difundido por “Variety”. Por su parte, el productor de “Bohemian Rhapsody” explica que “conocí a la familia Jackson por primera vez en 1981, y me siento honrado de llevar su legado a la pantalla grande. Sentado en el Dodger Stadium viendo el ‘Victory Tour’ -gira que Jackson realizó en EE UU y Canadá en 1984-, nunca podría haber imaginado que casi 38 años después tendría el privilegio de ser parte de esta película”.

En cuanto a la familia, aseguran que “nos sentimos honrados de que la historia de nuestra vida cobre vida en la pantalla grande”. De esta manera, “Michael” abordará tanto el carisma único y la arrolladora personalidad de Jackson, como la creación y nacimiento de éxitos del pop, como “Billie Jean”, “Beat it”, “Thriller”, “The way you make me feel” o “Man in the mirror”.