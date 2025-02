Abraham Boba (León Benavente): «Se puede hacer canción política de muchas maneras»

León Benavente va camino de los tres lustros de vida, los cuales se resumen en cinco discos de estudio y un par de EPs. Abraham Boba, nombre de guerra de David Cobas (Vigo, 1975), habla en esta entrevista en nombre del grupo del que él es el cantante y el compositor de todos los temas, y cuyos otros integrantes son Luis Rodríguez (guitarra), Eduardo Baos (bajo) y César Verdú (batería). Arrancamos con el «indie». Le digo que Wikipedia los define como un «grupo de indie rock»; que Nacho Vegas, tan cercano a ellos (los cuatro músicos de León Benavente trabajaron con él), dijo en esta sección que «el indie se prostituyó y ya no significa nada, es postureo», y que Xoel López habló en esta doble página de la diferencia entre el sonido y la imagen «indie», mencionó el «pijindie» y remitió a ese postureo al que aludía Vegas. ¿Qué valoración hace él, Abraham, en este momento, del «indie»? ¿Qué es, dónde se encuentra? «Para mí, el “indie” nunca ha sido nada –responde, rotundo–. Cada vez que dicen que somos un grupo “indie”… es que eso no define absolutamente nada. Nosotros somos un grupo de rock, más o menos sofisticado, que intentamos hacer cosas distintas y jugar con diferentes sonidos y tipos de canciones, pero el “indie” me es totalmente ajeno. A día de hoy parece que los géneros [musicales], las barreras, se borran. En su día, el “indie” era una confrontación con el “mainstream”, que era un escenario muy claro, el de unos grupos que sonaban en la radiofórmula, y el mundo “indie” comenzó a ser lo “underground”. Pero ahora ya no, porque muchas multinacionales se interesaron por grupos que se supone que son “indies”. Si es que alguna vez el “indie” significó algo –sentencia–, a día de hoy no significa nada».

Las letras de León Benavente, de las que Abraham es el responsable, beben de la actualidad y contienen muchas referencias sobre la escena social y política. ¿Cómo ha resuelto el escollo de la corrección política? «Lo que es demasiado explícito nunca me ha interesado en las canciones –afirma–. Los temas llevan siendo los mismos desde hace décadas, desde que surgió la canción pop, no hay demasiados temas nuevos a los que referirse. Lo interesante está en las palabras que elijas, en tu punto de vista. Ser políticamente incorrecto me parece tan fácil… Es mucho más difícil e interesante esquivar ciertos temas para no caer en lo evidente. Y no estoy hablando de no mojarse o de ser neutro, pero se puede hacer canción política de muchas maneras. Las canciones que me interesan –prosigue– son las que me apelan y me hacen cuestionarme cosas y ver en el espejo otras de las que no estoy plenamente satisfecho. Y creo que la incorrección política acaba cayendo en la evidencia». Le pregunto por la cultura de la cancelación, la cual sigue viva –el caso de la actriz Karla Sofía Gascón es el ejemplo más reciente–, y por la revisión de obras artísticas de épocas anteriores. ¿Se le debe poner alguna tacha a un libro, película o canción creados hace 30, 40 o 50 años? «Cada persona tiene que decidir si quiere entrar ahí o no –sostiene–. Es una elección personal y está bien que genere debate. Que haya personas que no se puedan acercar a la obra de alguien una vez se conoce la historia, no ya reciente sino de hace décadas… Creo que está bien ver la vida con los ojos del tiempo en el que vivimos porque eso, en el fondo, es evolución y es lo que, de alguna manera, nos marca como seres humanos y creadores. A mí no me interesa estar anclado en una visión, igual que no me gusta estar anclado en un estilo musical o en una forma de hacer arte. Y sí, las obras de entonces eran hijas de su tiempo, totalmente, y lo siguen siendo, y no creo que se pueda generalizar. Pero no me parece que a día de hoy haya tantas cortapisas ni tanta censura en lo que la gente quiera decir a través de sus obras».

Condenados a entendernos como sociedad

Que el arte, en cualquiera de sus disciplinas, toque la política es sano e incluso necesario. Pero el actual protagonismo de nuestros políticos resulta excesivo y el descontento que despiertan en la ciudadanía es cada día mayor. ¿Abraham aún cree en la política o se suma a esa corriente general de desafección? «Yo voy a seguir votando, desde luego –afirma–. Está claro que la desafección es inevitable porque nunca llueve a gusto de todos y las cosas no funcionan todo lo bien que deberían. Siempre hay motivos de queja y siempre los va a haber, pero dejar de confiar en la política tampoco lleva a nada. Estamos obligados a entendernos con los políticos, eso es así, y a entendernos como sociedad. Cuando nos entendamos todos como sociedad, cuando se pueda conversar de forma interesante, quizá se empiecen a entender los políticos también».

Las melodías de León Benavente son muy pegadizas y eso denota ausencia de complejos Durante años se ha considerado a la música pegadiza, de cualquier género, como algo menor, de inferior calidad, lo cual es una estupidez, ya que, en puridad, la música popular, y ahí cabe todo, debería ser siempre pegadiza: «Hay muchas maneras de hacer música –dice– y ninguna es mejor que otra. Eso sí que daría para un debate largo. Los cuatro miembros del grupo hemos crecido escuchando canciones en la radio, y yo los discos de mis hermanos mayores. Componer canciones es un oficio muy gratificante y también, a veces, muy duro. Pero se trata de comunicar. En mi caso, busco que la gente que escucha mis canciones sienta lo mismo que yo siento cuando escucho canciones que me interesan, que tengan el mismo efecto en ellos que otras lo tienen en mí. Sé que es difícil, pero lo intento». Llevan cinco discos de estudio, a tres por año. ¿Cree Abraham que es un ritmo de trabajo aceptable o que deberían ser más productivos? «Uf. Nosotros somos un grupo que toca mucho en directo. Y en cada disco nos interesa investigar; vaciar un poco el contenido previo y volver a llenarlo con cosas nuevas, y eso es lo que hace que los tiempos acaben siendo esos. No me he parado a pensar si es mucho o poco. Tengo la sensación, y creo que compartida por los demás miembros del grupo, de que desde que empezamos no hemos parado. Nunca he estado un mes o dos sin saber absolutamente nada del grupo. Ni siquiera en pandemia, porque en el verano de 2020 estuvimos haciendo algunos conciertos. Creo –concluye– que sí somos un grupo trabajador, pero no sé si productivo, ja, ja, ja».