Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, sorprende hablando de la depresión en un concierto

La banda estadounidense de pop-rock Imagine Dragons se encuentra inmersa en la quinta gira de su carrera que lleva por título 'LOOM Word Tour'.

Un tour que conducirá a España a los creadores de himnos como 'It's time', 'Demons' o 'Believer' los días 28 de junio y 1 de julio de 2025, actuando en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid y en Lluís Companys de Barcelona respectivamente.

En el concierto ofrecido el pasado 8 de septiembre en Ridgedale (Minnesota) el vocalista y líder de la banda Dan Reynolds tuvo unas palabras para sus fans sobre la depresión, que él mismo padeció, antes de cantar el tema 'Demons'.

El cantante de Imagine Dragons dijo que "Me diagonisticaron ansiedad y depresión hace muchos años. Sentado en una silla con un terapeuta. Esto no me hace débil, esto no significa que esté roto. Hay muchas personas ahí fuera que están viviendo lo mismo y están sufriendo".

"A ustedes les digo: tu vida siempre merece la pena vivirla. No nos quites nunca tu vida", concluyó Reynolds con su alegato a favor de la esperanza y de la lucha por vivir.