Entradas para Paul McCartney en Madrid: precios y cómo comprarlas

Se trata de la mejor noticia musical para terminar 2024. El legendario Paul McCartney visitará nuestro país en una doble noche en el WiZink Center de Madrid en el mes de diciembre, ocho años después de su última visita y cuatro después de la que iba a ser la siguiente, en 2020, cancelada por la pandemia del Coronavirus. Las fechas serán los próximos 9 y 10 de diciembre, lunes y martes, y las entradas salen a la venta el 21 de junio, aunque pueden reservarse ya en "pre-order".

El genio de Liverpool llega a Madrid dentro de su gira "Got Back", con los músicos que le están acompañando desde 2022, los ya míticos Rusty Anderson, Brian Ray y Abe Laborie, que, entre otros, componen una banda de acompañamiento de lujo. En Madrid sonarán los grandes clásicos de los Fab Four, desde "Can't buy me love", "Get back'", "Lady Madonna", "Love me Do", "Something" (de Harrison) o "Hey Jude", entre otros temas de la banda de Liverpool. También, por supuesto, canciones de Wings y de su carrera en solitario, como "Live and let die", "Band on the run" o "Nineteen Hundred and Eighty-Five".

Los precios de las entradas y sus correspondientes gastos de gestión son los siguientes:

GIRA GOT BACK EUROPA 2024

Precio de las entradas para Paul McCartney en Madrid

PL1 PISTA 1: 165 euros + 22 euros de gastos de gestión.

PL2 GRADA 145 euros + 19.50 euros.

PL3 GRADA Y PALCOS 125 euros + 16.50 euros.

PL4 PISTA B 110 euros + 14.50 euros.

PL5 GRADA 95 euros + 12.50 euros.

PL6 GRADA Y PALCOS 85 euros + 11.50 euros.

PL7 GRADA 45 euros + 6 euros.

Las entradas salen a la venta, en primer lugar, bajo el modelo de preventa oficial, que se ejecuta con un código de acceso para aquellos que estén registrados en PaulMcCartney.com. La segunda preventa está restringida a clientes del Banco Santander y podrá realizarse desde el miércoles 19 de junio a las 10 horas hasta las 8 horas del viernes 21. La venta general comienza el viernes 21 a las 10:00. Las entradas de preventa se podrán adquirir en las fechas indicadas a través de LiveNation y la venta general, a partir del viernes, en el mismo portal y en Ticketmaster.