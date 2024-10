Green Day, vetado en Las Vegas: "La ciudad es el peor agujero de mierda de Estados Unidos"

Por el momento son dos las emisoras de Las Vegas que han eliminado a Green Day de sus listas de reproducción. ¿El motivo? Las palabras de Billie Joe Armstrong, líder de la banda, después de que los Oakland Athletics anunciasen su traslado a la ciudad del vicio: definió a la ciudad como "el peor agujero de mierda de Estados Unidos".

Fue el 20 de septiembre, durante una actuación en el Oracle Park de San Francisco, cuando Armstrong se quejó en público de la decisión del actual propietario del equipo de béisbol, John Fisher: "No toleramos tonterías de gente como Fisher, que vendió a los Oakland A's a Las Vegas", dijo el artista nacido en Oakland . "Odio Las Vegas. Es el peor lugar de mierda de Estados Unidos".

La rebelión ante la decisión de trasladar la franquicia de California a Nevada no es una cosa exclusiva de Armstrong. No es un verso suelto dentro de los aficionados del equipo, entre los que se ha escuchado gritar "al diablo con John Fisher".

Los Athletics dejan atrás 60 años de historia para mudarse temporalmente a Sacramento, donde jugarán los próximos tres años antes de dar el salto definitivo a un estadio en el Strip de Las Vegas, que aún no se ha construido, en 2028.

Tras los comentarios de Armstrong, la emisora de rock de Las Vegas KOMP 92.3 anunció que retirarían a Green Day de su católogo: "KOMP 92.3 ha retirado toda la música de Green Day de nuestra lista de reproducción", escribieron en Instagram . "No somos nosotros, Billie... eres tú. #vegas4ever".

También X 107.5 compartió un comunicado en el que mostraba la prohibición en su web, además de comentar la decisión también en antena: "Después de que Billie Joe Armstrong, de Green Day, le faltó el respeto a Las Vegas, vamos a desconectar TODA su música. No más Green Day en X107.5", escribieron. "En respuesta a los comentarios incendiarios de Armstrong, la estación está prohibiendo toda la música de Green Day, con efecto inmediato... estamos rompiendo con Green Day por completo. ¡Adiós, Billie!".

Fisher intentó justificar la decisión con una carta en la que ha pedido disculpas a los seguidores de los Oakland A's en la que aseguraba que el equipo había tratado de encontrar un nuevo hogar en el Área de la Bahía pero "nos quedamos cortos": "Sé que hay una gran decepción, incluso amargura. Aunque me gustaría poder hablar con cada uno de ustedes individualmente, les puedo decir esto desde el corazón: lo intentamos. Quedarnos en Oakland era nuestro objetivo, era nuestra misión, y no pudimos lograrlo. Y por eso lo siento sinceramente".

Armstrong y Green Day aún no han comentado sobre la reacción, pero el líder posteriormente compartió una foto de él mismo a los seis años con una gorra de los Oakland A's en las redes sociales, describiendo la decisión del equipo como "devastadora".

"Yo jugando en la arena con mi gorra de los Oakland A's. Debo tener alrededor de 6 años... la salida de los deportes de Oakland es devastadora. Lo siento por todos los fanáticos y las personas que perderán sus trabajos debido a la avaricia... 3 equipos deportivos se han ido de Oakland en los últimos 5 años, dejando un vacío cultural en los corazones y el deporte del este de la bahía. CREO que Oakland se recuperará de esto... Siempre recordaré conducir hasta la estación de bart del Norte y tomar el tren para los juegos. Algunos de mis recuerdos favoritos. Mi maestra de cuarto grado solía tener la radio encendida en clase para que pudiéramos escuchar si Ricky Henderson iba a romper el récord de bases robadas. Lo hizo. El loco de los amigos de la familia, George Billy Ball...

Este duele", publicó el cantante.