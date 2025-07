Katy Perry sufre accidente mecánico en pleno concierto mientras sobrevolaba al público

Katy Perry vivió una experiencia angustiante durante su concierto en San Francisco este viernes, cuando el mecanismo de una estructura voladora falló en medio del espectáculo, poniendo en riesgo su seguridad. La artista de 40 años estaba interpretando su canción Roar mientras surcaba el aire montada sobre una mariposa mecánica gigante, como parte de su The Lifetimes Tour.

En un instante que dejó sin aliento al público del Chase Center, el dispositivo aéreo comenzó a descender de forma abrupta, generando pánico entre los asistentes. Vestida con un conjunto brillante de top corto y shorts, Perry mostró una expresión de alarma mientras intentaba estabilizarse, aferrándose con fuerza al arnés y mirando hacia arriba.

El inesperado fallo técnico obligó a la cantante a pausar brevemente su interpretación. Sin embargo, tras recuperar la compostura, retomó la actuación con profesionalismo.

Varios fans presentes captaron el incidente con sus teléfonos móviles y compartieron el momento en redes, provocando un aluvión de comentarios y comparaciones con una situación parecida que sufrió Beyoncé el mes pasado. En aquella ocasión estuvo a punto de caer cuando su plataforma aérea, con forma de automóvil, se inclinó peligrosamente durante un concierto en Houston.

Hasta el momento, los representantes de Katy Perry no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.

Este episodio ocurrió solo días después de que la cantante se mostrara visiblemente emocionada en su parada de Los Ángeles, donde hizo alusión a su reciente ruptura con el actor Orlando Bloom. Durante ese show, accedió a cantar Not Like the Movies, una de sus baladas más personales, mencionando entre risas y lágrimas que era un momento delicado para interpretarla.

Pese al susto en San Francisco, todo indica que la gira continúa según lo previsto. Pero el fallido vuelo de Perry sin duda se ha convertido en uno de los momentos más comentados del tour, tanto por el riesgo que implicó como por la entereza de la artista al enfrentar la situación.