La La Love You, sonando una y otra vez

Hace años, en aquella romantizada época sin redes sociales ni plataformas de streaming, o sonabas en la radio o no sonabas. La música emergente se enfrentaba a un escenario más complicado, quizá con competencia menos visible que hoy, pero seguro que con menos posibilidades de fácil acceso. Cuando en 1996 Roberto Castrillo (guitarra y voz), David Merino (guitarra y voz) y Rafa Torres (batería) se conocieron en el instituto y empezaron a coquetear juntos con la música, "no teníamos ni por asomo la ambición de estar donde estamos ahora", confiesa el primero. Son los componentes, actualmente junto a Lydia Carre (bajo), de La La Love You, banda madrileña que se formalizó en 2007 y se sitúan hoy en el panorama musical español del guitarreo como una de las más icónicas, gracias a sus alardes de punk-pop, sus pegadizos estribillos y su esencia de fiesta permanente. Pudieron, poco a poco, sonar una y otra vez en la radio, y a día de hoy apenas hay cartel de festival donde no encontremos su participación.

Actúan este sábado 9 de noviembre en el Vibra Mahou Fest, certamen organizado en el Wizink Center de Madrid y donde también actúan otros grupos como La Paloma, Cupido o Shinova. Los de Parla serán los encargados de cerrar la cita, sumando un directo más a una imparable gira que les ha llevado por numerosos escenarios de España, de la mano de su último álbum, "Blockbuster" (2023). Se trata del tercer disco de su trayectoria, lanzando en 2013 uno con el mismo título de la banda, y en 2008 "Umm... que Rico!". Han sido, por tanto, testigo del gran cambio que ha vivido la industria musical en los últimos años. "Antes la maquinaria era muy diferente, porque todo estaba enfocado a la venta de discos. Ahora se van sacando singles que, al final, se juntan en un álbum, porque ahora lo que importa es la canción en sí", apunta Roberto. Y adelanta que "estamos grabando el que será nuestro siguiente disco, que lanzaremos en 2025. Pero ya antes de Navidad sacaremos una canción, e iremos publicando singles poco a poco".

La democratización de la música

En el momento en el que se produjo esta entrevista, Roberto explicaba que acababan de volver de México. No es la primera vez que La La Love You viaja a un país lejano para difundir su música. Han llegado a actuar en Japón, así como también han tocado en Chile o en Colombia, países donde comprueban que, "si bien es verdad que el inglés ha dominado en este sector, por supuesto que ahora la música en español se consume más. Por ejemplo, en EE UU, que ha sido siempre la cuna del mundo musical no internacional, ahora la música latina está dominando".

En este sentido, destaca lo planteado anteriormente, y es que "la música se ha democratizado, ahora es más accesible para todo el mundo. Eso facilita que puedas ser conocido por gente de cualquier parte, y que puedas tocar en sitios donde antes quizá era imposible", añade el músico. Una plena accesibilidad que lo ve, como no podía ser de otra forma siendo componente de La La Love You, desde una perspectiva optimista: "Da más oportunidades a los artistas. Estamos experimentando un auge de la cultura de ir a conciertos, y eso favorece mucho a los grupos emergentes". Antes, continúa Roberto, "si te gustaba la música indie no te podría gustar otro tipo de música, y ahora esas barreras han desaparecido".

Colaborar, experimentar

La La Love You se desenvuelve, por tanto, entre todas las oportunidades que se le cruzan a sus pasos, abrazando la evolución que vive a diario la música y haciendo, siempre "lo que nos sale, aunque últimamente sí nos gusta más experimentar. Eso nos ayuda con las colaboraciones, porque trabajar con otros artistas y sus métodos ayuda a salir un poco de tiesto", explica el artista. El pasado octubre lanzaron, junto a Funambulista, "Que nadie me llore", y sin duda una de las recientes colaboraciones de mayor éxito y repercusión que ha obtenido el grupo, casi equiparable a la sensación de su tema más icónico "El fin del mundo", fue junto a Samuraï. Con la artista lanzaron en 2023 "El principio de algo", "y con ella concretamente es con quien más hemos flipado, por su pedazo de voz y el talento descomunal que tiene", confiesa Roberto. Consciente, con ello, "que cada canción es un mundo", y con el viento a su favor de poder estar sonando actualmente en radios, plataformas y reproductores de distintos puntos del planeta.