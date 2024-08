Nacha la Macha: "Malinche vuelve el 13 de septiembre y tendrá asistentes de lujo"

Cuando Nacha la Macha nació artísticamente, escandalizó el patio de la santa moral pública jugando a ser Imperio Argentina, moviendo la bata de cola como Marifé de Triana y sirviéndose de la letra de la Jurado para lanzar a quien quisiera darse por enterado eso de "hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo". Se le llamó travestido, mariquita, drag queen… Tan igual le daba que inspiró su nombre artístico en uno de los insultos más repetidos por su falta de maña con el tacón: La Macha. Más de dos décadas después, se presenta con su disco de vinilo "Más me quiero a mí" con sus favoritos en portada: Lina Morgan, Alfredo Landa o el torbellino de colores de Lola Flores. Con los complejos superados y dándole una vuelta de tuerca a cualquier embestida.

Este mismo desparpajo es el que gasta al hablar de lo ocurrido este verano con Nacho Cano. Nacha la Macha es el alter ego de José Ignacio Galán Ordóñez, referente del transformismo en España y uno de los actores principales del musical Malinche, donde da vida al Padre Olmedo. El disco llega, por tanto, en plena tormenta mediática y con el dolor de ver la cabeza de Nacho Cano rodando de plató en plató en bandeja de plata como hizo Salomé con Juan Bautista. "Es injusto, irracional, inaceptable", avanza a LA RAZÓN dejando claro que le defenderá ante quien amenace con hacer del excomponente de Mecano el último ángel caído expulsado del paraíso por amigarse con Isabel Díaz Ayuso..

Rebelde, inconformista y sin pelos en la lengua, Nacha la Macha alza la voz: "Me cuesta asumir que por tener un punto de vista político diferente se le pueda destruir". Él también sabe qué es sentirse atacado, en su caso por querer vivir más allá de lo establecido y por expresarse desde su libertad. "Sufrí acoso y actos de odio por parte de una secta, la de la Iglesia Evangélica Cielo y Tierra. Gracias a mi personaje, Nacha la Macha, pude salir de ella". Ahora, según nos cuenta en exclusiva, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 5 de La Línea de la Concepción ha desestimado una demanda de esta Iglesia en la que acusaba al artista de "intromisión ilegítima en el derecho al honor" por una publicación en sus redes sociales.

Hay que reconocer que Nacha La Macha parece tener el don de la ubicuidad. O más bien de la vistosidad. Hace unos meses nos sorprendió con una simpática imagen junto a la Infanta Elena en una terraza que, además de dejar clara su amistad, despertó gran curiosidad. "Hoy día libre en Malinche y tarde de risas con amigas", escribió Galán y las redes sociales ardieron remachando su condición de drag, transformista y activista LGTB. Vale que el arte crea extraños compañeros, pero su amistad va camino de durar toda una vida. "Ella vino al teatro a ver Malinche y se sentó en la tercera fila. Al finalizar, quiso felicitarme y la recibí en el camerino. Nos une una misma forma de sentir y vivir el arte, la música y el teatro. Es una mujer de educación exquisita y siento por ella una gran admiración, respeto y cariño". Hablar de ello le produce pudor, pero no niega su orgullo.

Estos días está viviendo una sensación poco común. Por una parte, la resolución judicial que zanja un litigio desagradable. Por otra, la publicación de un disco muy esperado después de varios sencillos, conciertos, colaboraciones con grandes artistas y su trabajo de 2015 "Como la copla no hay ná", producido por Rafael Rabay. En "Más me quiero a mí" reivindica su forma tan personal de cantar la copla. Define su género como "electro copla". Algo nos adelantó en 2018, con sus originales versiones de "El cordón de mi corpiño" o "Soy una feria". "Es un disco que moderniza la copla musicalmente y la acerca a un público más joven. Me apasiona, pero no me encierra en el rigor de su estructura, sino que la fusiono con otros géneros, especialmente con electrónica o tecno pop. En la fusión hay belleza".

Nació en La Línea de la Concepción y, aunque la copla no era lo que más se escuchaba en casa, supo desde siempre que quería ser artista y aprovechar su arte para reivindicarse como transformista y referente en la prevención del acoso y el bullying que sufrió. "Me acostumbré a decir lo que pienso, aunque incomode. Nacho Cano ha sido y es una figura esencial en mi vida. Tres meses después de conocerme, ya estaba con las primeras lecturas de Malinche en la piel del Padre Olmedo. Supo ver más allá de la peluca, el maquillaje y la etiqueta drag. Lo único que puedo decir de él es que es un músico extraordinario, un empresario que cuida a sus actores y eleva su talento a lo más alto. Y estoy convencido de que, en septiembre, cuando vuelva Malinche el día 13 y con asistentes de lujo, todo esto se habrá quedado en un mal rato".