¿Son estas las 40 mejores letras de canción en inglés de la historia?

Siempre dan lugar a la discusión. Las listas que seleccionan "lo mejor" de una disciplina artística, ya sea de un año o de la historia, siempre desatan las opiniones encontradas. Ahora una selección se atreve a determinar cuáles son las mejores letras de canción en inglés de la historia. Todas son muy buenas canciones, pero ¿son las mejores? ¿hay olvidos imperdonables?

La lista en cuestión la han elaborado dos periodistas del medio británico "The independent", Ed Power y Roisin O'Connor, sin un orden en particular de clasificación, pero tratando de abrirse a todos los géneros y todas las épocas.

Así, entre los clásicos, hay elecciones de peso. Canciones inmortales como «It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)», de Bob Dylan; o «Into My Arms», de Nick Cave. No podían faltar en la lista The Beatles tampoco están ausentes, aunque, de entre todas sus canciones, los críticos seleccionan «When I’m Sixty Four». También aparece «Lanslide», de Fleetwood Mac

Además, la selección incluye temas de artistas más contemporáneos. "Hurt", de Nine Inch Nails, por ejemplo, o Nirvana , con «All Apologies»; Beyoncé, con «Formation», o Kendrick Lamar, con «Swimming Pool (Drank)», que buscan la apertura estilística. También desde el rap aparece el tema de Public Enemy con "Black Steel In Hours Of Chaos". A continuación, la siempre discutible lista completa:

• Nirvana – All Apologies

• Nine Inch Nails – Hurt

• Joy Division – Love Will Tear Us Apart

• Arcade Fire – Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

• Beyoncé – Formation

• Laura Marling – Ghosts

• LCD Soundsystem – Losing My Edge

• Leonard Cohen – So Long, Marianne

• The Libertines – Can’t Stand Me Now

• Kate Bush – Cloudbusting

• Nick Cave – Into My Arms

• Sisters of Mercy – This Corrosion

• Sultans of Ping FC – Where’s Me Jumper?

• The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out

• Bruce Springsteen – I’m On Fire

• Tori Amos – Father Lucifer

• Public Enemy – Black Steel In Hours Of Chaos

• Kendrick Lamar – Swimming Pool (Drank)

• Prince – Sign O’ The Times

• Rolling Stones – Gimme Shelter

• David Bowie – Station to Station

• Oasis – Supersonic

• Underworld – Born Slippy

• Fleetwood Mac – Landslide

• Paul Simon – Graceland

• Lou Reed – Walk On The Wild Side

• Sharon Van Etten – Every Time The Sun Comes Up

• Patti Smith – Gloria

• The Eagles – Hotel California

• Thin Lizzy – The Boys Are Back In Town

• Nina Simone – Four Women

• St. Vincent – Digital Witness

• Frank Ocean – Pink + White

• Rufus Wainwright – Dinner At Eight

• Bob Dylan – It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

• ABBA – The Winner Takes It All

• Nas – The World Is Yours

• The Stone Roses – I Wanna Be Adored

• The Beatles – When I’m Sixty Four

• Beck – Loser