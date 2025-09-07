Un obispo en Texas bendice a los espectadores de un cine antes del estreno de "Expediente Warren 4"

El estreno de Expediente Warren: El último ritoen Texas, Estados Unidos, dejó una escena tan inesperada como llamativa: un obispo local bendijo a los asistentes antes de que comenzara la proyección de la esperada película de terror. El gesto buscaba, según explicó, ofrecer protección espiritual frente a las temáticas oscuras de la cinta, que explora casos paranormales inspirados en los archivos de los célebres demonólogos Ed y Lorraine Warren. Los asistentes recibieron además pósteres exclusivos y la oportunidad de fotografiarse junto a una réplica de la icónica muñeca Annabelle.

Reacciones diversas entre los espectadores

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate sobre esta estrategia promocional.Algunos usuarios celebraron la creatividad del marketing, calificándolo como una jugada magistral para generar expectación. Otros, por el contrario, manifestaron su preocupación, argumentando que se estaba tratando de manera frívola aspectos relacionados con lo espiritual. Comentarios como "Dios no es para burlarse" se mezclaron con expresiones de admiración por la originalidad de la propuesta.

El obispo Bryan Ouellette, identificado como Obispo principal de la Iglesia Católica Nicholean, fue parte fundamental de esta singular experiencia cinematográfica que borra los límites entre la promoción y lo ritual.

Con este peculiar inicio, Expediente Warren: El último rito se estrenó en un ambiente cargado de expectación y simbolismo, recordando que, incluso en la era del cine digital y las franquicias globales, la experiencia en la sala puede estar marcada por gestos inesperados que la convierten en algo único.

Dirigida por Michael Chaves, la película se sitúa en 1986 y muestra a los investigadores Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, enfrentándose al aterrador caso de la familia Smurl y su casa poseída por una entidad vinculada a un espejo maldito. Expediente Warren: El último rito se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025 y llegó a los cines españoles ese mismo día.