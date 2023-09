¿Qué tiene que decir Évole sobre su entrevista al exdirigente de ETA Josu Ternera?: rueda de prensa en directo desde San Sebastián, contexto, reacciones...

Desde que saltó la noticia de que Jordi Évole estrenaría en el Festival de San Sebastián un documental conducido por una entrevista exdirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, la polémica estuvo servida. Policías, guardias civiles, víctimas, la Asociación Dignidad y Justicia y un manifiesto de hasta 514 nombres reconocidos pedían al certamen cinematográficodonostiarra que no emitiera el nuevo trabajo del periodista titulado “No me llame Ternera”. Las cifras que arrastra su protagonista, aparte de escalofriantes, dan motivos de protesta: 2354 años de cárcel por 11 asesinatos consumados y 88 delitos de asesinato frustrado. Ayer, rodeado de una expectación abrumadora, se producía el estreno de la controvertido cinta que deja al descubierto la falta de remordimiento de Ternera. Hoy habla él, su artífice junto a Màrius Sánchez y el nombre que no ha dejado de sonar en medio del debate. ¿Qué tiene que decir Jordi Évole sobre su entrevista al ex dirigente de ETA? Hoy en rueda de prensa desde San Sebastián.