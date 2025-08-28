Recuperan un valioso cuadro robado por un nazi después de que su hija colgara fotos de su salón en internet

La policía argentina irrumpió en la residencia de Patricia Kadgien, ubicada en la costera ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, con un objetivo preciso: localizar una obra pictórica del siglo XVIII titulada Retrato de una dama, robada durante la Segunda Guerra Mundial a un comerciante judío.

Al llegar, los investigadores se encontraron con una sorpresa inquietante: el cuadro había desaparecido y había sido reemplazado por un gran tapiz recientemente instalado. La investigación, que había cruzado continentes y décadas, se originó tras descubrir la existencia del cuadro en una fotografía de un anuncio inmobiliario. Friedrich Kadgien, padre de Patricia, era conocido por los investigadores estadounidenses como "una serpiente de la más baja condición", quien operaba bajo el mando del comandante en jefe de la Luftwaffe, financiando la guerra a los nazis mediante el robo de arte y diamantes en los Países Bajos.

La ruta de escape de los criminales nazis

Después de la guerra, Kadgien siguió una ruta de escape típica de los criminales nazis: primero huyó a Suiza en 1945, luego se trasladó a Brasil y finalmente se estableció en Argentina. Allí logró convertirse en un próspero empresario hasta su muerte en 1978, formando parte de los cientos de nazis que encontraron refugio en Sudamérica.

La pintura, del artista italiano Fra Galgario, fue sustraída en los años cuarenta por el régimen nazi, en el marco del expolio sistemático de bienes culturales pertenecientes a familias judías. Desde entonces había formado parte de las listas internacionales de arte saqueado y era reclamada por los descendientes de su dueño original.

Organizaciones internacionales especializadas en la recuperación de arte robado como los Monuments Men, el Registro de Arte Robado y la Comisión Europea de Arte Robado continúan su incansable labor para localizar y devolver estos tesoros artísticos a sus legítimos propietarios. El descubrimiento abre ahora un proceso legal complejo, que deberá determinar la restitución de la obra a los herederos del comerciante judío despojado hace más de 80 años.