SGAE: "Vamos a por otros 125 años"

Antonio Onetti, presidente de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), ha optado por la biblioteca de la institución para presentar el año del 125 aniversario. Arropado por las más de 5.000 obras de la sala, el también guionista retrocedía en un desayuno informativo hasta finales del siglo XIX, a tiempos de Sagasta y Cánovas, a cuando la crisis nacional tras las pérdidas de Cuba y Filipinas, entre otras, no impedía que "los teatros estuvieran a reventar", señalaba. Galdós, Benavente, los hermanos Quintero, Ruperto Chapí o los maestros Alonso y Serrano estaban en la cima de la sociedad. Eran a ellos a quienes admiraban las calles, sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría en otros lugares, como Francia, "no había una sociedad que defendiera a esos autores". Y es en ese contexto en el que surgió una SGAE que ya hornea la tarta/programación con la que pretende festejar el cumpleaños.

Durante la intervención de Onetti, hay dos bustos que le escoltan a su izquierda, los de Sinesio Delgado y Ruperto Chapí, "uno de los pocos compositores que podían plantar cara a los empresarios teatrales", apunta. Dos nombres que estuvieron en los orígenes de la casa y que cobran una especial importancia en este nuevo repaso a la historia de la SGAE.

El presidente repite una y otra vez la meta de la SGAE desde aquel 16 de junio de 1899: "Proteger y difundir las obras de nuestros autores y lograr una remuneración". Lo que comenzó con once hombres son hoy 130.000 artistas adscritos. Una cifra que hace no mucho que se tambaleó entre tambores de guerra y que en 2024 parece asentada. Lejos suenan ya los años convulsos en los que la Sociedad era noticia cada mes por un nuevo terremoto; hoy, Onetti saca pecho por haber "normalizado" una entidad "transparente y pulcra que está volviendo a sus mejores momentos. Son 125 años en las mejores condiciones", dice quien todavía no ha dado el carpetazo final a los "problemas judiciales" y que busca "poner mi honestidad sobre la mesa, que se termine de una vez".

Y es en esa calma en la que la SGAE conmemora este el 125 aniversario de su creación con un amplio programa de actividades "caracterizado por su compromiso social y la reflexión sobre cuestiones de actualidad como la inteligencia artificial (IA)", presentan. El 15 de enero (20:00 horas) darán inicio los actos en Barcelona con un concierto gratuito en el Palau de la Música dedicado a los fundadores de la institución. Bajo la dirección de Miquel Ortega, la Orquestra Simfònica del Vallès interpretará obras de Ruperto Chapí, Sinesio Delgado, Tomás López Torregrosa, Joaquín Valverde Sanjuán, Carlos Arniches, Vital Aza, Miguel Ramos Carrión, Jacinto Guerrero y Federico Moreno Torroba, entre otros. Se ha incluido también la que es, probablemente, la zarzuela catalana más famosa, "Cancó d’amor i de guerra", de Rafael Martínez Valls, y a dos compositoras, Narcisa Freixas y María Rodrigo.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, durante la rueda de prensa del 125 aniversario Francis Tsang / SGAE

"Con este concierto dedicado a los pioneros inauguramos un año de conmemoraciones y aprovechamos para reivindicar nuestro legado. SGAE continúa protegiendo la obra de aquellos creadores que ya no están entre nosotros, pero respira hoy con los talentos que emergen en un mundo digital y conectado. Por ello, mirar atrás es justo e imaginar el futuro es necesario", sostiene Onetti.

Siguiendo en el mundo de la música, la entidad organiza "SGAE es Urban", un maratón de seis horas de música actual que se celebrará en abril en Sevilla y en el que se busca "incluir en este cumpleaños una celebración de nuestro presente a través de una de las corrientes que más interés despierta en las capas más jóvenes de nuestra sociedad".

Uno de los puntos más especiales de este programa lleva el espíritu de La Barraca y esa integración a través de la cultura. De esta forma, SGAE recupera parte de aquella compañía ambulante de teatro universitario que, en el verano de 1932 y bajo la dirección de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte, pretendía acercar las obras del Siglo de Oro a aquellos lugares tradicionalmente olvidados por la cultura. En aquel proyecto utópico, cuyo objetivo se centraba en la regeneración de la sociedad española, eran importantes los pedagogos, pero más aún los artistas, los poetas, los dramaturgos y los autores; y en esta ocasión, la entidad de gestión de derechos de autor pone en marcha siete escuelas creativas que buscan la integración social a través de la música, el teatro, la danza y el audiovisual. "Siete pequeñas escuelas en siete barrios desfavorecidos donde los autores darán clases durante dos años".

La iniciativa comenzará a desarrollarse a mediados del próximo mes de febrero y se llevará cabo en el barrio de La Mina de Barcelona (con la colaboración de Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs), en el bilbaíno barrio de San Francisco (con la Asociación Norai y la Fundación Begirune), en el barrio de Vallecas de Madrid (con la Fundación Voces), en Las Palmas de Gran Canaria (con la Asociación Barrios Orquestados), en Conxo de Santiago de Compostela (con la Asociación Itínera), en el núcleo Tres Barrios-Amate (La Candelaria, Nazaret, Madre de Dios y Los Pajaritos) de Sevilla (con la Asociación AES Candelaria) y en el barrio de Nazaret en Valencia (con la Asociación El Arca).

La reflexión entre pasado y presente llegará a través de dos congresos: "Porque 125 años no solo se celebran mirando al pasado", aseguraba Onetti. "Vamos a por 125 años más, como mínimo" y se apunta a una cita dedicada a la inteligencia artificial ("La situación de la propiedad intelectual ante la inteligencia artificial") como "uno de los eventos importantes" (el otro congreso tratará sobre la gestión colectiva de la propiedad intelectual). El presidente no se asusta ante el reto y confía en que "todas las herramientas son buenas. Solo hay que encontrar el marco adecuado para proteger a los autores. Hasta ahora se ha demostrado que la creatividad humana está por encima, pero la IA te la puede colar con sucedáneos".

Onetti reclama una reflexión global urgente, que incluya el impacto global de la IA, en relación a la propiedad intelectual. "Es hora de escuchar a quienes están en primera línea para dar respuesta a cuestiones sobre cómo se utiliza actualmente la inteligencia artificial en la industria cultural, cuál debería ser el uso ético y sostenible de la IA en el futuro, cómo protegemos los derechos de propiedad intelectual, cómo promover la diversidad cultural y garantizar que la IA no perpetúe las desigualdades existentes".

Además, la entidad también prepara algunos homenajes, como el dedicado al audiovisual español en Los Ángeles (EE UU), cuyo objetivo es consolidar e incrementar la presencia en el mercado estadounidense de guionistas y directores pertenecientes a la sociedad de gestión española; o los otros recuerdos del año serán a la bailaora Carmen Amaya (Barcelona. Paral.lel 62. 9 de abril) y al saxofonista de jazz Pedro Iturralde (Valencia. Palau de la Música. 20 de abril), en los que intervendrán algunos de los más representativos coreógrafos, músicos de flamenco y de jazz del panorama actual.

Y coincidiendo con el Día Internacional de la Danza tendrá lugar en la sede de SGAE en Madrid la exposición "125 años de danza en España", a través de la cual se recorrerán algunos de los hitos de nuestra coreografía en sus distintas expresiones, tanto el ballet clásico, el baile flamenco o la contemporánea. Una agenda que se clausurará con la entrega de las Medallas del 125 aniversario, que se otorgarán en un acto de encuentro entre creadores, a una serie de autores y autoras pertenecientes a SGAE (creación musical, audiovisual, dramática, coreográfica y edición musical), rindiéndoles un homenaje por su aportación a la cultura.