Vuelve el Proyecto Zarza con 'La Gran Vía', de Chueca, en versión de Enrique Viana y Néstor Bayona

Si hay un proyecto del que el Teatro de la Zarzuela está orgulloso ese es el Proyecto Zarza, nacido para que las nuevas generaciones tuvieran acceso a nuestro género lírico y disfrutarlo. Se trata de brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer nuestro teatro musical desde su propio lenguaje: zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes. La nueva producción que estrenan es 'La Gran Vía', de Federico Chueca y Joaquín Valverde, la “revista de actualidades” más representada de la historia del teatro lírico español.

El libreto de Felipe Pérez y González, ha sido versionado por el actor y cantante Enrique Viana, que asume también la dirección de escena, y estará interpretada por 20 cantantes-actores entre 18 y 33 años elegidos a través de un proceso de audiciones al que concurrieron cientos de artistas.

Como explica Isamay Benavente, directora artística del Teatro, “estas funciones tienen una vuelta de tuerca del Proyecto Zarza al añadir a músicos de la Jonde (Joven Orquesta Nacional de España), dirigida por Néstor Bayona, que ha hecho la adaptación musical y la orquestación. El Teatro ofrecerá 16 funciones entre el 6 y el 14 de marzo (12 escolares y 4 abiertas al público general).

Para Bayona, “trabajar con jóvenes es siempre algo exponencial, después de cuatro semanas intensivas de ensayo, el crecimiento desde el primer día que estuvimos en escena hasta ahora ha sido brutal, por eso trabajar estos proyectos es tan especial”. La orquesta está compuesta por 14 músicos, “algo que pensé mucho, respetando la partitura de Chueca, pero dando también esta visión un poco personal”.

Enrique Viana confesaba sus dudas y falta de confianza propia al hacerse cargo de la producción por su poca experiencia con jóvenes. “Al dirigir a 20 de ellos pensaba, no vamos a hablar el mismo vocabulario, no sé si me van a entender, yo soy de la vieja escuela y creo que manejamos términos distintos, pero la sorpresa ha sido mayúscula”, confiesa.

Tras unos talleres iniciales, “la experiencia de estos días me ha confirmado, no solo la ilusión y, por supuesto la energía, sino el entusiasmo por nuestro género lírico, que no parece propio de su edad, pero sí, parece ser que sí, deben ser todos “frikis” metiéndose a cantar 'La Gran Vía' con 20 años y entre todos hemos empujado desde el primer momento para que esto sea una cosa diferente”, asegura el director.

'La Gran Vía' es “una revista de actualidades. Aunque llamada pieza cómico-lírica, pasajera, fantasía callejero-madrileña en un acto, nunca tuvo el apelativo de zarzuela –afirma Viana-. Yo digo que es una zarzuela de actualidades que desde el principio se renovó cada vez que se reponía, las cosas cambiaban y la revista contaba la actualidad del momento, incluso en vida de Chueca se renovó varias veces en dos años, y los apéndices, tercero, cuarto y quinto, no tienen nada que ver con el original, se suprimieron actores, cantantes y se añadieron otros, como pasó también con la orquestación”, significa.

“La revista era popular porque que contaba las cosas que realmente afectaban a la gente, y en los años 70 se criticaba, incluso, hasta el cambio político. Y esta “Gran Vía” cuenta todo esto”, explica el director de escena. “Está hecha de alegorías, como la que escribió Felipe Pérez y González, la gentrificación, la especulación, la inteligencia artificial, el fondo buitre, la vivienda turística, la contaminación acústica, atmosférica y lumínica, todo eso con lo que convivimos ahora en Madrid y sus consecuencias futuras. Quiero decir que he respetado la tradición de renovar la Gran Vía, de acudir a las alegorías vivas y poner en solfa los problemas que tenemos en Madrid para formar un sainete de 2025. Yo vivo ahí y puedo decir que no es fácil vivir hoy en la Gran Vía”, confiesa.

Además, “he respetado la estructura de los cuadros, que son cinco, y la música es la misma de su estreno con dos añadidos, “El pasacalle de los sargentos” y el “Vals de la seguridad”, y la incorporación del “Vals de la Bujía” perteneciente a “Luces y sombras” de los mismos autores, que sirve para ilustrar la contaminación lumínica”.

Por otro lado, “como mucha gente sabe, el 85% de 'La Gran Vía' está escrita en verso y también he querido mantener esa tradición –explica Viana-, acudo a él para contar las cosas que pasan actualmente, porque me parecía que también los jóvenes a quienes va destinado -y todo el mundo-, tuvieran ocasión de escuchar el verso en la zarzuela y, al interpretarla, también de decirlo, que no es fácil, de respetar la métrica y esa música con estos músicos magníficos. Su presencia en escena es tan impactante y escalofriante, que van a sorprender”, concluye.