De la telúrica PJ Harvey al descaro de Charli XCX: las mujeres toman el Primavera Sound

Lana del Rey ya lo avanzó el viernes: las mujeres han logrado conquistar la música. Aún siendo un terreno aún invadido por injusticias y desigualdad, ellas no han parado de cavar hasta que han visto la luz al final del túnel, y aún deben seguir ascendiendo. Este sábado se celebró en el Parc del Fòrum de Barcelona la última jornada del Primavera Sound, y fue una auténtica celebración del empoderamiento femenino. Según avanzaba Alfonso Lanza, director del festival, en una rueda de prensa este sábado, los artistas de esta edición son un 42% hombres y un 42% mujeres, teniendo el resto otras identidades. Al fin, una paridad que pone sobre la mesa que la revolución de la música tiene que ver con la innovación, la experimentación y el talento, y no tanto con el talento. Con esto, y tras la potente dulzura de la de Born to die", ayer se subieron a los escenarios una prodigiosa PJ Harvey, una divertida Mitski y una descarada Charli XCX.

Dicen que suele ser común ver a la lluvia acompañando las actuaciones de Harvey, y Barcelona no ha sido una excepción. Nada más arrancar la artista con su íntimo pero explosivo espectáculo, comenzaron a caer las primeras gotas, que no dieron tregua hasta bien entrada la noche. El público resistió, y acompañó pese a la humedad a la artista, que abrió su recital con "Prayer at the gate", de su último álbum "I inside the old year dying", así como con la canción "The Nether-edge". Le acompañaba su banda habitual, y pisó con fuerza las tablas tras unos siete años alejada de los escenarios. Tras la telúrica Harvey, fue el turno de Mitski, quien actuó entre rayos y truenos para presentar su séptimo álbum, "The land is inhospitable and so are we". Un conjunto de canciones donde la artista nipo-estadounidense repasa las facetas de las pasiones y del amor.

Al fin escampó y fue el turno de Sza. La artista estadounidense apenas alteró el tono que venía abundando en los grandes escenarios del festival durante toda la tarde: un sonido con fortaleza pero en su gran mayoría aludiendo a la calma, al culto hacia la música. Rindió, junto con un fiel público, homenaje a las melodías R&B y neo soul, a través de joyas como "Snooze", "Low" o "Nobody gets me". El talento femenino culminó con Charli XCX. El escenario de Amazon Music vivió uno de los grandes cierres de la edición: la cantante y productora británica edificó una auténtica fiesta en el Fòrum, a través de la presentación de su nuevo álbum, "Brat", y con una presencia en el escenario que hacía razonable que estuviese sola en él.

Entre flautas y guitarreo

El Primavera Sound es, entre otros aspectos, especial por la cantidad de escenarios que ofrece y, por tanto, la gran variedad de estilos y experiencias que se pueden encontrar en él. Al inicio de la última tarde, El Mató a un Policía Motorizado regaló un perfecto atardecer gracias a sus letras medidas y a unos músicos que merecen ser aplaudidos durante horas en cada concierto. Asimismo, mientras PJ Harvey finalizaba para dar paso a Mitski, entre otros conciertos, en el Auditori Rockdelux ocurría algo especial: Shabaka actuaba ante un patio de butacas repleto de personas embobadas con sus instrumentos de vientos. Trasladó a cada persona a la mitad de la selva, con sus sonidos inesperados y producidos a través de la flauta o la kalimba, y bajo sus respiraciones entrecortadas, deleitando con la presentación de su EP de ambient jazz "Afrikan Culture". Fue una auténtica joya en un mar de ritmos y frenetismo, una suerte de delicatessen entre el gran bufé libre de música en directo.

Y, en el otro extremo: Alcalá Norte. Siempre se agradece en estos certámenes guitarreo y música en español. El grupo madrileño se estrenó en el festival y, aunque apenas tocaron durante una hora, lo hicieron advirtiendo algo: han llegado para quedarse. Tan solo seguirles en sus redes sociales demuestra hasta qué punto la banda está donde tiene que estar. Son divertidos, talentosos, y con un directo bien asentado: presentaron su álbum "Alcalá Norte", que incluye canciones cada vez más conocidas y coreadas como "La calle elfo", "La sangre del pobre" o "La vida cañón". Una especie de fenómeno musical underground, que recuerda a los ritmos de la Movida Madrileña a la vez que te retiene sumido en el directo, con los pies más en el aire que en el suelo.