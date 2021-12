La gesta continúa: Morante, en Valdemorillo y con la corrida de Martínez

Cultura

Morante de la Puebla decidió cambiar el rumbo en la temporada del año pasado, la de 2021, la de la pandemia. Dijo que era necesario hacer cosas diferentes. Y las hizo. Comenzó a anunciarse con ganaderías de las conocidas “duras” y, sobre todo, a salirse de lo previsible, de los hierros a los que todas las figuras se apuntan de manera sistemática.

Como es natural, no todo salió bien, pero sí en cuanto a la respuesta de público y a la ilusión generada, que llenó las plazas para verlo, como fue el caso de la encerrona en El Puerto de Santa María con la corrida de Prieto de la Cal.

Nueva empresa adjudicataria

El pasado viernes acudió a la Asociación de la Prensa de Madrid y confirmó la noticia que se rumoreaba y sin duda es un pelotazo. Su más que posible actuación en la próxima Feria de Valdemorillo. Plaza que el Ayuntamiento acaba de conceder a Zúñiga y Víctor de la Serna por un año para la próxima Feria de San Blas.

Morante, respecto a su intención de actuar con la corrida de Martínez, contó: “A su ganadero, Goyo, le tengo mucho cariño. No sé apenas cómo sale eso. Sí sé que son preciosos y me gustaría hacer una cosita. Se lo dije a Goyo. Yo soy un enamorado de Joselito, y esa ganadería ha traído tanta historia buena... Son ganaderías que las entenderían por aquí, por Madrid, por algún pueblo. Me comentaron que si en Valdemorillo. Podría ser, me gustaría. Lo que no sé es quién va a torearla conmigo».

Así que, a pesar de que está en un momento embrionario, parece que son muchas las papeletas de que el regreso de Valdemorillo sea por todo lo alto. Ojalá así sea. n