Cuenta atrás para el cartel que ha hecho historia en Valdemorillo

Volver a Valdemorillo es recuperar los tiempos prepandémicos, aunque no sea una realidad, porque la pandemia sigue y a cifras con la variante ómicron que sigue asustando. Es curioso porque la plaza de la sierra madrileña fue una de las últimas que dio toros antes de que la covid-19 nos metiera en casa mucho más tiempo de lo que nos podíamos imaginar allá por el mes de marzo de 2020. El fatídico año que acabaríamos recordando para siempre.

Esta temporada, la de 2022 comienza con un ambiente distinto. Nada que ver. Dejamos atrás una travesía del desierto que tiene nombres propios. Y uno de ellos el que vuelve a anunciarse hoy. Morante de la Puebla. El año pasado, en pleno hastío, decidió con casi un cuarto de siglo de trayectoria, el que cumple este año, dar un cambio de rumbo a su carrera y quiso apostar por anunciarse por las corridas duras. No porque le hiciera falta, sino por una inyección de ilusión en la afición. Lo consiguió. Hubo sonoros fracasos, como los seis toros de El Puerto. No lo fue. El “No hay billetes” y el ambientazo de esa tarde valió más que muchas puertas grandes de figuras con plaza medio vacía. Lo quieran ver o no. A la tauromaquia le falta alicientes. Apuestas. Novedades. Diferencias.

Alejandro Talavante lo ha sabido ver con este principio de temporada, que recién dejábamos las uvas y brindábamos por el año firmaba con Plaza 1 y su último San Isidro hasta que la plaza salga a concurso, sus cuatro tardes en Las Ventas. Una con la de Adolfo. Por aquello de no importar tropezar dos veces con la misma piedra o desafiar a lo que haga falta. Morante, también se apunta a Madrid a lo grande. No hay miedo. Y San Isidro, así es un sueño.

Antes de cruzar aquellas puertas, aterrizamos hoy en las de Valdemorillo. Donde se ha colgado el cartel de “No hay billetes” a muy pocas horas de sacarse a la venta las entradas. Un exitazo. La empresa Pueblos del Toreo, formada por Carlos Zúñiga hijo y Víctor Zabala, son los gestores de un ciclo que comenzó ayer y seguirá mañana con otra corridas de toros.

Esta tarde Morante de la Puebla hará el paseíllo con nada menos que Diego Urdiales y Daniel Luque. La terna ha elegido un encierro de Zacarías Moreno. Expectación máxima. Sin papel en taquillas a las puertas de Madrid. Cuando las cosas se hacen bien, el público responde.

Mañana, harán lo propio Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Alejandro Marcos, que sustituye a Cayetano, para lidiar toros de Montalvo.

La temporada despega. Y no será una más.