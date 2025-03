César Jiménez rompe su retiro por un día: "No tengo intención de seguir toreando"

A sus 41 años, el de Fuenlabrada hizo un repaso a su carrera, marcada por tardes memorables en Las Ventas y por haber liderado el escalafón en 2003 y 2004. "Dejé de torear hace ocho años, pero dejé de ser torero algunos años antes, cuando noté que ya no era primordial para la profesión", confesó. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sentido el deseo de volver a sentir esa rutina que un día fue su vida: el entrenamiento, la preparación, la mentalidad de un torero.

Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio, también estuvo presente en la presentación y defendió la importancia de la tauromaquia para la ciudad. "Todos en el ayuntamiento somos taurinos. Es nuestro deber proteger y divulgar la tauromaquia, porque además repercute en la economía del municipio", explicó. "Por eso en 2021 nos pusimos en contacto con Tauroemoción, que le ha dado un plus de categoría a los festejos".

Sobre su preparación para este reto, Jiménez no se esconde. "Las limitaciones, sobre todo de edad, marcan el rasero. Ya no tengo 25 años", reconoció. "Me está costando cogerle el punto a las embestidas, pero en los tentaderos que he hecho me he encontrado bastante bien". También dejó claro que sus compañeros de cartel no le van a poner las cosas fáciles.afirmó. "Ellos tienen la presión de Sevilla y Madrid, yo actúo con ilusión y responsabilidad, pero sin esa exigencia".