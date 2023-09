Al final esperanza

Debutó en Algemesí la ganadería de Fernando Guzmán, que no tuvo una presentación ni feliz ni, mucho menos, triunfal. Sus Santa Coloma, que tardaron muchísimo en decidirse a salir al ruedo, una vez en él dieron poco juego y menos espectáculo.

El que abrió plaza pareció desplazarse con celo y prontitud pero pronto se apagó, sin que Álvaro Seseña pusiese tampoco mucho de su parte para sacar el partido que pudiese tener su oponente. O al menos, intentarlo. No fue el caso. Luego el novillero, eso sí, salió a provocar una ovación que no mereció. El tercero empujó en el primer envite al caballo, pero salió suelto del segundo y no tuvo especial entrega en el último tercio, sin que tampoco Álvaro Seseña mostrase gran disposición para meterse con él.

Casi 15 minutos tardo en hacerse presente el segundo que ya desde el primer momento demostró mansedumbre pasando García Pulido su primer turno en perseguirle, tratando de fijarle, lo que no ocurrió. Cerró plaza un novillo feo y desgarbado, muy flojo y blando de remos, que sin embargo tuvo mejor son y dejó ver las buenas maneras del novillero, que tuvo mucha más actitud y sacó todo lo que tuvo el novillo dando además mucha fiesta a la gente. Al final se arreglo una tarde que hasta entonces estuvo marcada por el paupérrimo juego del ganado.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 29 de septiembre de 2023. Plaza de toros de Algemesí, Valencia. Séptima de feria. Lleno.

Novillos de Fernando Guzmán, justos y desiguales de presentación y de poco juego.

Álvaro Seseña, de purísima y oro, dos pinchazos y media (ovación); y pinchazo y estocada (silencio).

García Pulido, de blanco y plata, pinchazo y estocada (silencio); y entera atravesada y pinchazo (oreja).

Incidencias: En las cuadrillas destacó Víctor Martínez.