El mayor triunfo de San Isidro estuvo en el tendido

Se dice pronto, pero no es fácil conseguir que 564.353 personas ocupen una incómoda localidad de piedra durante un mes de toros, más aún cuando la calidad del espectáculo no solo no se puede garantizar, sino que, como ocurrió este año, dejó mucho qué desear. Por lo tanto, es ahí donde encontramos el primer gran éxito de este San Isidroque colgó el cartel de «No hay billetes» en la mitad de los festejos incluidos en el abono (13 de 26). Si no se alcanzó el mismo logro en la Corrida de Beneficencia (fuera de abono) fue porque la baja de Morante de la Puebla provocó la devolución de no pocas entradas en las taquillas. Pero, aun así, el festejo rozó el llenó absoluto, dando una clara imagen de la salud de la feria madrileña y ratificando la información que entregó hace pocos día la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), cuando presentó las estadísticas que demuestran el aumento de la asistencia de público a los festejos taurinos que se realizan en el país.

Otra cosa fue lo que sucedió en la arena, donde el juego ganadero pudo lastrar el éxito artístico de la feria. En este sentido, de las 165 reses que salieron por la puerta de chiqueros, 9 fueron devueltas, y apenas 14 fueron ovacionadas en el arrastre, mientras que más de la mitad de ellas fueron silenciadas o pitadas, reduciendo la posibilidad de éxito de los toreros. Sin embargo, de ese puñado de toros ovacionados, hubo alguno merecedor incluso de la vuelta al ruedo, como «Dulce», nº 70, de Victoriano del Río, entre otros toros destacados que bien merecen mención: «Bastonito», nº 35, de Baltasar Ibán; «Rebeco», nº 163, de Juan Pedro Domecq; «Experto», nº 29, y «Tejonero», nº 74, de Santiago Domecq; «Orgulloso», nº 77, de Fuente Ymbro; «Bromista», nº 60, de Garcigrande; «Periquito», nº 50, de La Quinta; «Cubanoso», nº 138, de Puerto de San Lorenzo; y el novillo de Montealto «Limonero», nº 7. Mientras que también dejó buen sabor el conjunto de las reses lidiadas por los hierros de Fuente Ymbro, tanto en corrida de toros como en novillada, y El Capea en los rejones

Con esas honrosas excepciones, el hándicap de la mansedumbre, sumado a la generalizada falta de medida en las faenas (se escucharon hasta 76 avisos durante la feria) estuvo a punto de frustrar completamente el éxito de los toreros, que consiguieron abrir en cuatro ocasiones la Puerta Grande durante San Isidro. Honor que compartieron Borja Jiménez, autor de lo más importante del ciclo (cortó otra oreja en la feria), el novillero Jarocho y los rejoneadores Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. A ellos se unió la salida a hombros de Fernando Adrián en la Beneficencia. Son ellos los dueños de la imagen más sólida de una feria en la que las grandes figuras pasaron de puntillas. Incluso Roca Rey escuchó los tres avisos. Si bien, Alejandro Talavante puntuó por partida doble, no terminó de redondear una actuación contundente, la que, por ejemplo y sin trofeos, sí mostró un Miguel Ángel Perera soberbio.

Con una oreja y un mejor sabor de cara a aficionado destacaron un maduro Román, la sorpresa de David Galván, la evolución de Isaac Fonseca, la constancia de Tomás Rufo, la ambición de los novilleros Alejandro Peñaranda e Ismael Martín, así como los rejoneadores Sergio Galán y Pablo Hermoso de Mendoza, en su despedida de Madrid. Igualmente, merece mención la contundente tarde Juan de Castilla y las faenas puntuales de Diego Urdiales, Manuel Escribano, Paco Ureña, Jorge Martínez y los novilleros Alejandro Chicharro y Samuel Navalón, aún sin tocar pelo.

Igualmente destacable ha sido el (por fortuna) escaso trabajo que ha tenido el equipo médico de la plaza, al que solo han debido visitar el corneado grave Isaac Fonseca, y los lesionados Francisco José Espada, Leo Valadez y Cayetano. Todos ellos en fase de recuperación.

El torero sevillano Borja Jiménez fue elegido triunfador del ciclo y autor de la mejor faena

Toros de Victoriano del Río / Toros de Cortés para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey. David Jar La Razón

El jurado convocado por Plaza 1, compuesto por periodistas especializados, ha fallado los premios que designan a los triunfadores de la Feria de San Isidro 2024, que el sábado pasado su abono en la plaza de toros de Las Ventas. Estos son los nombres premiados:

•Triunfador: Borja Jiménez

•Mejor faena: Borja Jiménez

•Mejor novillero: Jarocho

•Mejor rejoneador: Diego Ventura

•Torero revelación: David Galván

•Mejor estocada: Isaac Fonseca

•Mejor picador: Alberto Sandoval

•Mejor brega: Raúl Ruiz

•Mejor banderillero: Juan Carlos Rey

•Mejor toro: “Dulce”, de Victoriano del Río

•Mejor ganadería: Fuente Ymbro