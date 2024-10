Las tres películas españolas que se codean con los grandes y lideran momentáneamente la taquilla

Dentro del mundo cinematográfico, el cine español es uno de los grandes referentes del panorama europeo. Sin ir más lejos, de entre los cuatro grandes premios que se pueden recibir a nivel mundial, nuestro país se ha alzado con dos. En el pasado festival de Venecia, Pedro Almodóvar se hizo con el León de Oro gracias a su colaboración con la maravillosa Tilda Swinton en "La habitación de al lado". Además,Albert Serra fue condecorado con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián debido a su personal reflejo de la tauromaquia en "Tardes de Soledad", siendo alabado por la crítica e incluso atribuyéndole el valor de ser una de las conmociones más grandes de la década. Casi nada.

Sin embargo, este suceso no es más que la fiel representación de la cantidad de autores prestigiosos que están saliendo de nuestras academias. Algunos nombres como Carla Simón, Rodrigo Sorgoyen o Jonás Trueba han captado la atención del mundo entero con sus más recientes obras con el consecuente obsequio de premios en festivales y ceremonias. En realidad, la riqueza de esta nueva etapa del cine español reside en la cuantiosa variedad de estilos e ideas que se están empezando a tratar. Nuestro cine siempre ha estado muy estigmatizado en cuanto a las cuestiones sociales tratadas. No obstante, esta nueva corriente recoge sus influencias desde el valor fílmico de las mismas. Lo importante no empieza a ser el qué se cuenta, que también, sino el cómo. Este cambio abre la posibilidad de expresar nuevo frentes que favorezcan la pluralidad y el desarrollo artístico en la forma de entender y hacer cine en España.

La semana pasada se produjo un hito en la taquilla española que no se había producido en una gran cantidad de tiempo. Los datos de audiencia recogidos han diagnosticado un verdadero triunfo del cine español gracias al papel fundamental jugado por tres películas, dos recién estrenadas y otra que llevaba disponible en cartelera casi un mes. Este tríptico llegó a liderar el podio de las tres películas más vista el pasado 1 de octubre y, a lo largo de toda la semana, se mantuvieron entre las más vistas.

"Soy Nevenka" de Icíar Bollaín

La película española más exitosa de la semana. En este caso, Icíar Bollaín, la directora que conmocionó a todo un país con sus obras "Maixabel" (2021) y "Te doy mis ojos" (2003),vuelve para contar la historia de Nevenka Fernández, interpretada por Mireia Oriol, una concejala de 24 años que actuaba de ocio en el Ministerio de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada. Durante su travesía en la institución empieza a notar un notable acoso por parte del alcalde, quien se cree un individuo intocable en todos los ámbitos. Bollaín saca su faceta más crítica para, con el consentimiento de Nevenka, exponer la crudeza que rodea al caso.

(I-D) La actriz Mireia Oriol, la directora Icíar Bollaín y el actor Urko Olazabal posan durante el photocall de la película ‘Soy Nevenkaí, en el Festival de Cine de San Sebastián, a 21 de septiembre de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). La película, dirigida por Icíar Bollaín, está basada en la historia real de la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, que en el año 2000 denunció al alcalde por acoso sexual y laboral. Unanue Europa Press

"La virgen roja" de Paula Ortiz

Tras pasar por el Festival de San Sebastián, esta obra ha recibido una gran acogida por parte del público español. Paula Ortiz es una directora que lleva un ritmo de producción muy atípico en los directores españoles. Este es su tercer largometraje seguido, después de "Teresa" (2023) y "Al otro lado del río y entre los árboles" (2022)."La virgen roja" relata la historia de Hildegart Rodríguez, una de las mujeres más importantes de la Segunda República española que consiguió emitir un mensaje reivindicativo sobre los derechos propios de la mujer y la vida sexual. Desde pequeña fue educada en soledad con la única compañía de su madre. Esto la llevo a alcanzar un gran intelecto a una temprana edad con la ayuda de los sabios conocimientos de su progenitora. Hildegart es capaz de dar su vida por aquello en lo que cree, sin embargo, no esperaba encontrase con un mundo tan cruel.

La realizadora zaragozana lleva a cabo un estudio sociológico y mental de la mujer de la época con una minuciosidad y un talento apabullante conformando una de las mejores películas de este año. Hildegart muere por su pensamiento asesinada por la naturaleza de su idea.

Un fotograma de "La virgen roja" Imdb

"El 47" de Marcel Barrena

A pesar de llevar casi un mes en taquilla, esta cinta se ha mantenido siempre en lo alto de la misma obteniendo grandes números debido a su enorme popularidad. Y no es para menos por que la mera aparición de Eduard Fernández empieza a ser sinónimo de triunfo. La historia sigue a Manolo Vital, un conductor de autobús que actúa de héroe en esta historia para enfrentarse de manera institucional al Ayuntamiento de Barcelona debido a lo que él considera una grave injusticia. Manolo pretende conseguir que la línea de autobús pasé por Torré Baró. Este relato es una alegación directa sobre el hecho de sentirse orgullos de donde uno pertenece y el de defender su tierra por encima de todo.

Eduard Fernández interpreta a Manolo Vital en "El 47" Imdb

Todo apunta a que en los próximos meses el protagonismo del cine español en las salas no cesará a causa de los grandes estrenos que todavía faltan por pasar por la taquilla. Entre ellos se encuentran la mencionada para representar a España en los Premios Óscar, "Marco" de Aitor Garregi y Jon Garaño, y la ya mencionada película de Pedro Almodóvar. Además, desde el pasado viernes se encuentra disponible en los cines "Los destellos" de Pilar Palomero, una cinta aclamada por la crítica que cuenta con la aparición estelar de Patricia López Arnaiz quien es una de las actrices del momento.