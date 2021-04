Las 7 claves de la victoria del Real Madrid: héroes inesperados, Vini, Messi, la posesión...

El Real Madrid resistió hasta el final y acabó ganando el choque contra el Barcelona, en un partido interminable para los de Zidane que acabaron agotados, tras una semana en la que han vencido al Liverpool, al Barcelona y ahora les espera Anfield: “Físicamente estamos al límite. Queda mucho y no podemos hacer tonterías. Tenemos que gestionarlo. Estos dos partidos nos han exigido muchísimo”, explicaba el entrenador francés. Se lesionó Lucas Vázquez por una entrada de Busquets, Vinicius acabó fundido y a ver cómo está Fede Valverde, que acabó el partido también tocado. Es una semana de muchísimo estrés y no sabe Zidane cómo va a recuperar a sus futbolistas.

Odriozola, Mariano, Militao, Marcelo, Isco, Nacho...

El Madrid acabó el Clásico con esos futbolistas en el campo. Esta temporada suplentes habituales en condiciones normales y sin embargo, fundamentales para aguantar al Barcelona en el Clásico y dar oxígeno a los compañeros cuando ya no quedaba nada. Odriozola, Mariano y Militao son los tres que, junto a Hazard, menos minutos han disputado esta temporada. Militao fue titular contra el Liverpool, contra el Barcelona y lo va a ser el miércoles en Anfield. El Madrid ha encontrado un titular en medio de la tormenta. Odriozola puede que tenga que jugar también en Inglaterra y Mariano se dedicó a bajar balones para ganar tiempo.

El cansancio

El Madrid luchó contra el Barcelona y contra el cansancio que le fue llegando después del descanso. Vinicius ya no hacía daño y costaba cubrir huecos como antes. No es normal que con 2-1, Zidane quité a Kroos, Benzema y al brasileño, pero eso es lo que tenía que hacer porque más que fútbol necesitaba piernas para acabar el choque. Le salió bien y el Madrid respiró un poco con los nuevos en el campo.

El Barcelona, 68% de posesión

Que la pelota fue del Barcelona está claro. Se la dio el Real Madrid, pero en la primera parte, puede que fuese el Madrid quien dominase la situación. Se defendió bien, atrás, y salió rápido. Cada vez que se plantaba en el área rival, hacía gol o creaba un peligro excesivo. En la segunda parte, evitó eso, siguió con la posesión, pero no ganó el partido.

Vinicius

Es el Madrid de Vinicius. Sí, también el del centro del campo, el del equipo que se repliega como nunca, pero si está vivo y va a luchar por todo es porque Vinicius va en avión y los defensas no saben cómo detenerle. Rompe a cualquier y cuando el Madrid está presionado sólo hay un objetivo: dársela a Vini.

Messi

Séptimo partido contra el Real Madrid que no marca, quién sabe si en el futuro se enfrentará a los blancos como azulgrana o fue su despedida de los clásicos. Tocó por el centro, pero no fue decisivo, durante la primera parte y en la segunda parte bajó a recibir más atrás, para lanzar a sus compañeros. La lluvia le afectó más que a otros, tiritando de frío. Estos partidos los decidía él. Ya no.

La defensa del Barcelona

Piqué saltó al campo para quejarse por el arbitraje, en un gesto habitual del defensa cuando los clásicos no salen como él espera. El Barcelona, en el partido, le echó de menos atrás porque no supo defender. Koeman apostó por los tres centrales, con Lenglet, Araujo y Mingueza y en cuanto el Madrid corrió temblaron. Ahí empezó a morir el Barcelona y luego no resucitó.

Zidane

Está dando una lección cada partido, tomando las decisiones adecuadas para sacar el máximo rendimiento a los suyos. Apostó por Valverde en vez de Asensio porque quería tapar a Jordi Alba. Acabó siendo el lateral derecho y el Madrid jugando con cinco centrales. Pero era lo que necesitaba el partido y su equipo, agotado de tanto estrés en este tramo de la temporada. Queda mucho aún por jugar y está preocupado por el cansancio. Pero ya nadie duda en el Madrid que Zizou hará lo correcto para que vaya bien.