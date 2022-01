Así es Alex Hawke: el militar homófobo con puño de hierro que tiene en sus manos a Djokovic

El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, se ha convertido en el protagonista del caso Djokovic. Tras varios días de culebrón, será el encargado de tomar la decisión final sobre el visado del tenista serbio Novak Djokovic y si este podrá permanecer en el país para jugar el Abierto de Australia que da comienzo el próximo lunes, según ha confirmado hoy el Primer Ministro Scott Morrison.

“Hawke debe decidir si hace uso de poderes discrecionales para cancelar el visado del número uno del mundo después de considerar las pruebas proporcionadas por los abogados del jugador sobre el asunto”, indicó Morrison a los periodistas en la capital Canberra. “Estos son poderes ministeriales personales que puede ejercer el ministro Hawke y no propongo hacer más comentarios en este momento”, señaló Morrison.

Hawke tiene ahora el poder absoluto de revocar cualquier visa y deportar al tenista serbio, que no podrá volver a ingresar a Australia por un periodo de tres años. Si eso ocurriese, Novak Djokovic no podría participar en Melbourne hasta 2025. Y desde Australia avisan: puede enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel por dar datos falsos. Cuando la policía fronteriza no aceptó el visado de Novak Djokovic, Hawke se mostró tajante en su cuenta de Twitter: “Las reglas son las reglas.

Pero ¿Quién es el todo poderoso Alex Hawke? A Hawke se le considera la mano derecha de Morrison y una de las claves de su victoria electoral en 2018.

Ferviente defensor de la familia heterosexual

“Las dos fuerzas más grandes del bien en toda la historia de la Humanidad son el capitalismo y la Cristiandad. Cuando se juntan son un dúo muy poderoso”, afirma este político liberal que además es un ferviente opositor del matrimonio igualitario.

En un documento que fue tachado de “homofobo” por su detractores defendió a la familia heterosexual y atacó al matrimonio igualitario. “La familia es uno de nuestros pilares. Nuestra sociedad actual en Australia está construida sobre la institución del matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer”, aseguró.

En el debate llegó a afirmar que “sostengo la opinión de que las personas no deben ser tratadas por igual ante la ley”. Afirmó que la unidad familiar es la base de la sociedad y que el matrimonio entre personas del mismo sexo socava eso. Pidió un voto de conciencia en el parlamento sobre el tema y se abstuvo en la votación final sobre la Ley de Enmienda al Matrimonio de 2017, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Expulsar a los gay de las escuelas religiosas

Pero incluso fue más allá al mostrar su firme apoyo a nuevas reglas para permitir que las escuelas religiosas expulsen a los estudiantes homosexuales, bisexuales o transgénero, y advirtió del ataque que sufren las personas religiosas en Australia. “No creo que tenga que ser un asunto controvertido en Australia que la gente espere que las escuelas religiosas enseñen la práctica de su fe y su religión. Estamos hablando principalmente del sistema primario y de personas muy, muy jóvenes que están por debajo de la edad de consentimiento. Esto es solo un problema fabricado por la izquierda para tratar de eludir libertad religiosa”.

Hawke nació el 9 de julio de 1977 en Wollongong, Nueva Gales del Sur. Su madre murió cuando él tenía 10 años y fue criado por su padre. Sus abuelos maternos emigraron de Chortiatis, Grecia en 1953. Hawke asistió a Hills Grammar School y Cumberland High School. Luego estudió en la Universidad de Sydney, donde se graduó con una Licenciatura en Artes y una Maestría (grado académico superior) en Asuntos Gubernamentales y Públicos.

Teniente en Nueva Gales del Sur

En la universidad, se unió a la Reserva del Ejército Australiano y sirvió durante seis años, comisionado en el Real Cuerpo Blindado Australiano y llegando a escalar hasta la categoría de teniente en Nueva Gales del Sur.

Joven Hawke se unió al Partido Liberal en 1995 y fue elegido vicepresidente de la División de Nueva Gales del Sur del Movimiento Liberal Joven en 2001 y se convirtió en presidente en 2002. Formó parte de la Ejecutiva del Partido Liberal de Nueva Gales del Sur de 2002 a 2005, y en 2005 fue elegido Presidente Federal del Movimiento de Jóvenes Liberales. Sigue siendo miembro del Comité de campaña del Partido Liberal y Delegado al Consejo de Estado del Partido Liberal. Fue uno de los artífices del giro a la derecha de los jóvenes liberales.

Este controvertido político que tiene acorralado a Novak Djokovic forma parte del círculo más íntimo de Scott Morrison, junto con el que que fuera ministro de Educación Steve Irons y el ministro de Empleo, Stuart Robert.

En mayo de 2019, Hawke fue nombrado Ministro de Desarrollo Internacional y el Pacífico y Ministro Adjunto de Defensa. En diciembre de 2020, accedió a su actual cargo como Ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios para Migrantes y Asuntos Multiculturales.

A través de su posición en el ministerio, ha llamado a estrechar los lazos con la región del Pacífico y ayudarlos con el desarrollo: “Su prosperidad es nuestra prosperidad”. Ha apoyado la reorganización que implica una reducción del presupuesto de ayuda exterior y, según los críticos, permitirá a China una mayor influencia en la región del Pacífico.

Hawke también ha sido clave a la hora de limitar las respuestas del gobierno al cambio climático.

Ahora, este militar ultraconvervador, que parece no tener prisa en anunciar su sentencia, tiene en sus manos el futuro del número uno del mundo.