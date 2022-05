El superalimento definitivo para cualquier deportista

Elegir los alimentos adecuados es fundamental para sacar un rendimiento óptimo al entrenamiento. Por ser una fuente natural de antioxidantes y potasio y por contener proteínas, los pistachos se han convertido sin duda en el superalimento que no puede faltar en la dieta de un deportista. Proporcionan energía y son muy recomendables para ayudar a la recuperación después del ejercicio.

Durante una jornada de ejercicio intenso o una competición el cuerpo pierde potasio con el sudor, un papel importante en la función nerviosa y el control muscular del cuerpo, por lo que perderlo, puede conducir a que los músculos de debiliten. Tener una dieta adecuada, por lo tanto, es muy importante, y sobre todo cuando se realiza ejercicio de forma constante. Por ello hay algunos alimentos que, por contener una cantidad de nutrientes importantes muy superiores a otros alimentos comunes, y sus propiedades específicas, aportan más beneficios que otros, los conocidos como superalimentos.

De Lingard a Vicky Losada

El pistacho, es uno de esos grandes desconocidos. ¿Sabías que su proteína tiene innumerables beneficios para el rendimiento de un deportista y su entrenamiento? Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, explicó sus beneficios en un artículo para MensHealth. “No sé cuántos me tomo al día, en el autobús los compañeros me piden. Tengo varias recetas para incorporarlos, y los uso como snack, son muy buenos para recuperar”. Preguntado sobre si había notado diferencia tras comenzar a consumirlos, el futbolista se mostró tajante: “Tengo mucha más energía, me cuesta menos mantener la forma, y estoy seguro que han jugado un papel fundamental en ello”.

La futbolista Vicky Losada es otra de sus adeptas. “El pistacho es como mi mejor amigo en los días buenos y en los malos. Al final, para recuperar es una proteína completa que va muy bien para un post entreno o para un post partido. Si es un post entreno, lo tomo con sal o si se trata de un snack, tengo la opción de sin sal. Además, creo que es buenísimo e invito a la gente a que lo pruebe que es muy sano”, afirma.

El reciente estudio pionero de la Universidad de Illinois revela que la proteína del pistacho americano es la gran proteína completa de origen vegetal, lo que beneficia un estilo de vida activo y competitivo. Además de contener un alto valor de aminoácidos, es más rico en micronutrientes como la tiamina, vitamina B6, cobre y potasio que cualquier otro fruto seco, y más bajos en azúcar y sal. Su ingesta recomendada, unos 28 gramos (45 pistachos). También son ricos en como zinc y selenio. Y, además, sus pigmentos verdes y morados proporcionan fitonutrientes, antioxidantes, xantofilas y tocoferoles.

Las 5 claves del pistacho como superalimento para deportistas

1. Grasas saludables (monoinsaturadas y polinsaturadas), necesarias en la dieta de todo deportista con una elevada pérdida energética.

2. Proteínas vegetales de alto valor biológico que ayudan a combatir la reducción de masa muscular.

3. Vitamina B1 o tiamina, Riboflavina o Vitamina B2, Piridoxina o Vitamina B6, que intervienen en las reacciones del organismo para obtener energía. Una ingesta adecuada ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

4. Magnesio, mineral relacionado con los procesos de transmisión neuromuscular, balance electrolítico y liberación de energía. También contribuye a la disminución del cansancio y de la fatiga, y facilita la recuperación para entrenar al día siguiente.

5. Antioxidantes, para proteger el organismo frente al daño oxidativo que pueden producir los radicales libes ocasionados por entrenamientos intensos y agotadores,