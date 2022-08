¿Por qué se celebra el 24 de agosto el “Día de Kobe Bryant”?

Kobe Bryant fue más que un jugador de baloncesto, para todos aquellos que tuvimos la suerte de verlo jugar, para muchos aspirantes a atletas y niños que crecieron en Los Ángeles y en todo el mundo, fue una inspiración y un ícono cultural. Tanto es así que, desde 2016, la ciudad de Los Ángeles celebra el “Día de Kobe Bryant”, para conmemorar su figura. Este día fue el elegido debido a que el 8 y el 24 fueron los números que utilizó en su etapa como jugador de Los Ángeles Lakers. Asimismo, este día celebra la vida y el talento que tuvo Kobe Bryant y el de su hija, Gianna, cuya prometedora carrera se vio truncada el 26 de enero de 2020.

La vida de Kobe Bryant

Jesse Reyes Zaragoza writes a message on a memorial display of Kobe Bryant and his daughter, Gianna, outside the Golden 1 Center before the Lakers played the Sacramento Kings in an NBA basketball game in Sacramento, Calif., Saturday, Feb. 1, 2020. (AP Photo/Rich Pedroncelli) FOTO: Rich Pedroncelli AP

Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, hijo del ex jugador de la NBA Joe “Jellybean” Bryant y Pamela Cox Bryant. El pequeño Kobe comenzó a jugar baloncesto a la jovencísima edad de tres años. Cuando tenía seis, su padre se retiró de la NBA y se mudó con su familia a Italia para seguir jugando al baloncesto profesional, aunque en un nivel inferior. Bryant se adaptó perfectamente a su nuevo estilo de vida y aprendió a hablar italiano con fluidez. Los Lakers eran el equipo favorito de Bryant mientras crecía y su abuelo le enviaba videos de la NBA para estudiar. Durante sus veranos, Bryant volaba de regreso a los Estados Unidos para jugar en una liga de verano de baloncesto. Cuando su familia regresó a Estados Unidos, Bryant pasó a jugar en la escuela secundaria Lower Merion en Filadelfia, jugando en el equipo universitario en su primer año. Durante sus años jugando baloncesto en la escuela secundaria, atrajo la atención de varios reclutadores universitarios, siendo los primeros de su lista Duke, Michigan, Carolina del Norte y Villanova. Sin embargo, después de que el estudiante de secundaria Kevin Garnett fuera reclutado por la NBA en 1995, Bryant también consideró saltarse la universidad e ingresar directamente a los profesionales. En 1996, Kobe Bryant, de 17 años, decidió ingresar directamente a la NBA, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia en hacerlo. Esta decisión recibió mucha publicidad no solo porque no era muy común, sino también porque sus habilidades para el baloncesto y sus altas calificaciones en el SAT le permitieron ir a cualquier universidad de su elección. El 26 de junio de 1996, en el pabellón de los Nets (el Continental Airlines Arena de East Rutherford), Allen Iverson fue el la primera elección del draft de 1996 para los Sixers y Kobe Bryant fue elegido, el número 13, por los Charlotte Hornets, la franquicia que lo traspasó a los Lakers a cambio de Vlade Divac. Un acuerdo que se oficializó el 11 de julio pero que se había cerrado definitivamente justo antes de que los Hornets eligieran a Kobe.

FILE PHOTO: Kobe Bryant saltando para coger un rebote contra los Denver Nuggetsdurante els egundo partido de la conferencia oeste en Los Angeles, California, U.S. May 21, 2009. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo FOTO: LUCY NICHOLSON REUTERS

Bryant debutó en la Summer Pro League en Long Beach, California, anotando 25 puntos. Anotó 36 puntos en la final y terminó con una media de 24,5 puntos y 5,3 rebotes en cuatro partidos. Se convirtió en el jugador más joven en jugar un partido de la NBA y el titular más joven de la NBA. La temporada 98-99 marcó el surgimiento de Bryant como un escolta de primer nivel en la liga. Como novato, normalmente estaba en el banquillo detrás de los titulares Nick Van Exel y Eddie Jones, pero una vez que fueron cambiados, Bryant fue titular en todos los partidos de la temporada. Incluso habiendo comenzado relativamente pronto su carrera, los periodistas deportivos comparaban sus habilidades con las de Michael Jordan y Magic Johnson. Durante su paso por los Lakers, Kobe jugó un total de 20 temporadas. Los promedios de su carrera fueron 25.0 puntos, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias en 1.346 juegos de temporada regular. Ganó un premio MVP y jugó 18 “All-Stars”. En los veranos de 2008 y 2012, Bryant jugó baloncesto para el equipo de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos en Beijing y Londres, respectivamente, y ganó el oro en cada ocasión. El 29 de noviembre de 2015, Kobe Bryant anunció que después de la temporada 2015-2016 se retiraría de la NBA y reconoció que después de años de juego y lesiones, sus habilidades estaban decayendo.

Mural en honor a Kobe y su hija en Los Ángeles. Photo: Keith Birmingham/Orange County Register via ZUMA/dpa Keith Birmingham/Orange County R / DPA 22/01/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Bryant era un ávido filántropo. A lo largo de su carrera, Kobe otorgó a niños con enfermedades terminales más de 250 deseos a través de la Fundación “Make A Wish”, recaudó más de 81 millones de dólares para investigación a través de “Stand Up to Cancer”, fue nombrado embajador honorario de After-School All-Stars, inició el programa “Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation” con su esposa para brindar servicios integrales a niños sin hogar en Los Ángeles, y donó al menos 1 millón de dólares al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. El 26 de enero de 2020, a las 9:06 a. m., hora local, Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna, de 13 años, dieron un paseo en helicóptero con seis amigos de la familia y un piloto. El grupo viajaba a un partido de baloncesto en la Academia Mamba de Bryant en Thousand Oaks. Debido a la lluvia ligera y la niebla, los helicópteros de LAPD y la mayoría del resto del tráfico aéreo quedaron en tierra. A las 9:45 am, el helicóptero se estrelló contra la ladera de una montaña en Calabasas y se incendió. Kobe Bryant una vez describió a su hija Gianna Bryant como su legado en el baloncesto. Una ávida jugadora, esperaba jugar en la WNBA gracias al desempeño como entrenador de baloncesto de su padre. Por último, es importante recordar no solo la pérdida de Kobe Bryant, sino también la de su hija, y la de las personas que fallecieron en tal fatídico accidente.