El Barça, victoria a puerta cerrada

El Aleksander Nikolic Hall, la Sala Pionir de toda la vida, es una de las canchas más calientes de Europa. Pues allí, en Belgrado, en la pista que ha acogido infinidad de derbis entre Partizán y Estrella Roja, es donde el Maccabi paga su destierro desde hace dos temporadas. Las gradas vacías, como durante la pandemia, son el escenario del eterno representante israelí en la élite del baloncesto continental desde octubre de 2023. Esa pista desierta se reproducirá hoy en Valencia con la visita del Hapoel Tel Aviv, que juega sus partidos como local en Sofía, al imponente Roig Arena. Todo sea para evitar incidentes.

El club taronja ha atendido las recomendaciones de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad para que el partido ante los hebreos se dispute sin público. El Valencia Basket ha «apurado todas las opciones» para que al menos sus abonados pudieran asistir al partido y asegura que la decisión se ha tomado «ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la Delegación del Gobierno. El club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que se dispute a puerta cerrada», señaló la entidad en su nota.

El club afirma ser consciente de que «en el contexto actual ninguna decisión es del agrado de todos», pero insistió en haber primado en su decisión «la seguridad» para optar por «la decisión menos mala». La decisión del Valencia llega después de que el La Laguna Tenerife y el BAXI Manresa anunciaran que disputarían sin público los encuentros que les enfrentan respectivamente al Bnei Herzliya en la Basketball Champions League y al Hapoel Jerusalén en la Eurocopa.

El Valencia, en la línea de lo que hizo la pasada campaña en la visita del Hapoel Tel Aviv en la Eurocopa, había decidido no vender entradas al público para su encuentro, pero en principio era partidario de que sus más de once mil abonados pudieran acceder al partido y de hecho lo promocionó en el último encuentro en el Roig Arena. Colectivos contrarios a las políticas de Israel en Palestina han convocado protestas frente al Roig Arena para este miércoles con el lema «Básquet sí, Genocidi no». El Valencia estudia qué tipo de compensación realizará a sus aficionados y si el criterio se mantendrá en la visita del Maccabi el próximo 29 de enero.

La visita del Barça al Belgrado quedó resuelta en algo menos de medio partido. El equipo de Joan Peñarroya mostró su mejor versión, la que no está ofreciendo en la Liga Endesa, y después de dos cuartos dominaba por 28 de diferencia. Los azulgrana se habían disparado hasta los 60 puntos y su defensa apenas había permitido 32. El Barcelona sólo había fallado tres tiros de dos y había anotado nueve triples para zarandear sin contemplaciones al equipo israelí. El siguiente examen para el Barça será la visita al Dubai Basketball.

71. Maccabi Tel Aviv (18+14+16+23): Blatt (15), Brisset (8), Walker IV (6), Hoard (6) y Sorkin (10) -quinteto titular- Clark III (0), Marcio (18), Rayman (1), Dowtin Jr. (2), DiBartolomeo (0), Leaf (5) y Gur (0).

92. Barcelona (31+29+13+19): Satoransky (8), Punter (12), Clyburn (8), Shengelia (8) y Keita (4) -quinteto titular- Norris (5), Marcos (4), Cale (12), Brizuela (7), Vesely (2), Willy (19) y Parra (3).

Árbitros: Hordov (Cro), Kardum (Cro) y Bittner (Ale). Sin eliminados.

Incidencias: 320 espectadores en Aleksander Nikolic Hall. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga.

4ª jornada: Maccabi, 71-Barcelona, 92; Fenerbahçe-Dubai Basketball; Estrella Roja-Zalgiris Kaunas; Olympiacos-Anadolu Efes; Bayern Múnich-Armani Milán; Panathinaikos-ASVEL Villeurbanne (20:15); Virtus Bolonia-Mónaco (20:30); Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv (20:30); Real Madrid-Partizán (20:45) y Paris Basketball-Baskonia (20:45). (Todos en Movistar +)

Clasificaciones (victorias/derrotas): 1. Zalgiris Kaunas (3/0); 2. Barcelona (3/1); 3. Mónaco (2/1); 4. Real Madrid (2/1); 5. Olympiacos (2/1); 6. Hapoel Tel Aviv (2/1); 7. Valencia Basket (2/1); 8. Panathinaikos (2/1); 9. Paris Basketball (2/1); 10. Partizán (2/1); 11. Fenerbahçe (1/2); 12. Armani Milán (1/2); 13. Anadolu Efes (1/2); 14. ASVEL Villeurbanne (1/2); 5. Estrella Roja (1/2); 16. Virtus Bolonia (1/2); 17. Bayern Múnich (1/2); 18. Dubai Basketball (1/2); 19. Maccabi Tel Aviv (1/3); 20. Baskonia (0/3).