Campazzo recuerda al Barcelona que está de vuelta

Cuando dejó el Real Madrid para cumplir su sueño de la NBA, Campazzo coleccionaba trofeos de MVP cada vez que jugaba una final, y ahora que ha vuelto después de jugar en Estados Unidos, ha retomado esta costumbre exactamente en el mismo punto donde la dejó. El Clásico de semifinales de la Supercopa Endesa era el primer choque oficial del argentino tras su regreso y unos pocos amistoso y, cómo no, fue elegido Jugador Más Valioso además de guiar a los blancos a una convincente victoria (80-90) y a su sexta final consecutiva en esta competición que abre el curso cada final de verano. Facu hizo 10 de sus 17 puntos en el tercer cuarto, cuando el Madrid le dio definitivamente la vuelta al partido a su favor (59-67, min 30), con un parcial de 19-25 al volver del descanso.

Era la respuesta del argentino a la enorme primera mitad de su compatriota Laprovittola al otro lado de la cancha. 27 puntos y 4 asistencias facturó "Lapro", que como el Barcelona fue de más a menos. No tuvo un debut fácil ni brillante Willy Hernangómez, que se enfrentaba por primera vez al equipo de su vida con la camiseta azulgrana y sólo pudo anotar dos puntos en 15 minutos. No hubo color en el duelo con Tavares, que sigue siendo un factor diferencial por lo que influye en su equipo y lo que complica al rival en ataque y defensa. Hizo 13 puntos, pero fueron suficientes para que el Real Madrid despegara. El otro motor blanco fue Musa, con 24 puntos y la sensación de que quiere borrar alguna de las dudas que dejó el curso pasado. "Lo hemos roto en el tercer cuarto sin ser un parcial excelente porque perdimos muchos rebotes. Jugamos bien el pick and roll central, para la poca preparación que llevamos. Conocernos de la temporada pasada nos da cierta ventaja. Podemos ser más consistentes atrás, delante hemos hecho 90 puntos y en pretemporada es difícil porque cada uno viene con un ritmo distinto. Hay que coger velocidad de crucero pronto", analizaba Chus Mateo, contento por lo que había visto pero consciente de sólo era el primer Clásico del curso. "A Facu lo conocemos de hace tiempo, el jugador que es, lo que nos da atrás y delante, lo desequilibrante que es. Su llegada nos ayuda a cohesionar el equipo, a entender mejor los roles", celebraba el técnico del Real Madrid, consciente de la importancia del base, que con el Chacho, que hizo un triplazo sobre la bocina del primer cuarto, conforma un dúo más que fiable en la creación de juego.

"Contento de haber vuelto, siento como que nunca me fui. Los mismos jugadores, la misma forma de jugar, las mismas bromas dentro del equipo, la adaptación está siendo rápida, en lo personal trato de aportar energía, experiencia y actitud. Somos un equipo difícil de vencer porque hay mucha variedad ofensiva, muchas herramientas para anotar, mi trabajo es tomar lectura, ver el jugador más encendido o si puedo anotar yo. Hacer felices a mis compañeros y desde la defensa contagiar al resto", decía Campazzo en Movistar sobre lo que ofrece y sus sensaciones en este reestreno con el equipo en el que se convirtió en el base más influyente de Europa. El Madrid le va a sacar mucho rendimiento a su conexión con Deck, que se resintió tras un golpe pero fue otro de los pilares de la victoria en el Clásico.

80. Barcelona (25+15+19+21): Laprovittola (27), Satoransky (14), Da Silva (5), Kalinic (7) y Vesely (8) -cinco inicial-, Brizuela (-), Willy Hernangómez (2), Abrines (8), Parker (4), Jokubaitis (2) y Parra (3).

90. Real Madrid (22+20+25+23): Campazzo (17), Abalde (2), Musa (24), Deck (14) y Poirier (7) -cinco inicial-, Causeur (-), Rudy Fermández (7), Henzonja (-), Sergio Rodríguez (3), Tavares (13), Llull (2) y Yabusele (1).

Árbitros: Benjamín Jiménez Trujillo, Rafael Serrano Velázquez y Cristóbal Sánchez Cutillas. Sin eliminados.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.400 espectadores que llenaron sus gradas.