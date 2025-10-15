El Campeonato de España de Finn reúne a una flota de primer nivel en Ibiza

Los mejores especialistas nacionales e internacionales competirán esta semana en el Campeonato de España de la clase Finn, que organiza el Club Náutico Ibiza con motivo de su centenario. La cita se celebrará del 16 al 19 de octubre en las instalaciones de Marina Ibiza y convertirá las aguas de Playa d’en Bossa en el escenario de un gran espectáculo náutico. El campeonato cuenta con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa, el Patronat Municipal d’Esports del Ajuntament d’Eivissa, la Federación Balear de Vela, la Real Federación Española de Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional Finn, además de numerosas empresas locales que colaboran con el evento.

La primera jornada estará dedicada a la verificación de material, mediciones y registro de participantes. Las regatas comenzarán el viernes 17 y se prolongarán hasta el domingo 19, con salidas previstas a las 12:00 horas los dos primeros días y a las 11:30 horas en la jornada final. El programa contempla ocho pruebas, de las cuales deberán completarse al menos tres para que el campeonato sea válido.

La participación internacional será notable, con regatistas procedentes de Estados Unidos, Australia, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Eslovaquia, Suiza y Holanda, además de los principales clubes de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Entre los favoritos figuran el francés Laurent Hay (La Rochelle Nautique), actual subcampeón del mundo Máster y número uno del ranking mundial durante las tres últimas temporadas; el español David Terol, tercero en el Mundial Máster 2021 y quinto en 2025; el alemán Christof Burger, tercero del ranking mundial; y el portugués Felipe Silva, subcampeón del mundo Máster 2021 y décimo del ranking actual.

La Federación Catalana de Vela será la más numerosa, con 17 regatistas inscritos, mientras que el Club Náutico Ibiza, anfitrión del evento, estará representado por siete deportistas locales: Adrián Bedoya, Alejandro Cardona, Pere Sansano, Jordi Tur, Damián Albaladejo, Damián Verdera y Alberto Tur.

En total, 45 regatistas competirán en aguas ibicencas en un campeonato que el club organizador ha preparado con todo detalle. Más de 15 personas, entre jueces, medidor, balizadores, personal de salvamento de la Guardia Civil y miembros del club, velarán por el desarrollo de la competición.